TV Guararapes: Sergipano Evenilson Santana se destaca no jornalismo em Pernambuco

A TV Guararapes, afiliada à Record no Recife, terminou o ano de 2021 como a televisão vice-líder absoluta no estado. Com uma programação consolidada, a TV cresceu mais de 10% de audiência que a emissora C (TV Jornal/SBT). Além de comemorar os bons resultados de um ano inteiro, a Guararapes também foi apontada pelo Ibope com a televisão que tem todos os programas locais, de segunda a sexta-feira, na vice-liderança no mês de dezembro. Esses números só foram possíveis graças ao carinho que os telespectadores têm pelos profissionais que fazem a TV Guararapes.

As notícias mais importantes de Pernambuco e as principais informações sobre o início do dia chegam às casas dos nossos telespectadores a partir das 6h30, com o “Balanço Geral Manhã”, de segunda a sexta-feira. Apresentado por Evenilson Santana, o programa teve um crescimento de 29% de audiência nos últimos quatro meses. As equipes de reportagem (repórter, cinegrafista e motorista), produção, edição, técnica e direção madrugam todos os dias para deixar as manhãs do povo pernambucano repletas de informação de qualidade.

Na TV Gurarapes, a informação não para. De segunda a sexta-feira, perto da hora do almoço, entra no ar o “Balanço Geral Pernambuco”. Apresentado por Gernand Lopes, o programa vem se consolidando cada vez mais e ganhando a confiança dos telespectadores pernambucanos. Prova disso é o crescimento de mais de 30% na audiência entre os meses de agosto e dezembro. Enquanto isso, a emissora C perdeu 24% de audiência no mesmo período. A partir das 11h50, o nosso time de repórteres está pronto e nos principais focos de notícias para levar informação e prestação de serviço para quem está ligadinho na tela da TV Guararapes.

Para animar as tardes dos telespectadores, às 14h40, de segunda a sexta-feira, está no ar o programa “Que Arretado”. Os integrantes do humorístico levam diversão a quem acompanha a programação da TV vice-líder de audiência em Pernambuco. O “Que Arretado” cresceu 12% na audiência entre julho e dezembro enquanto a emissora C perdeu 41% de audiência no mesmo período.

No início da noite, a informação e os principais fatos do dia voltam à programação da TV Guarararapes. A repercussão dos casos policiais de todos os cantos do estado e notícias exclusivas chegam à tela com o “Cidade Alerta Pernambuco”, às 18h00. Apresentado por André Estanislau, o programa mostra a realidade do cotidiano policial e cobra das autoridades os esclarecimentos de crimes e melhorias na segurança pública. O Cidade Alerta Pernambuco cresceu mais de 10% de audiência nos últimos seis meses. Já a emissora C perdeu 33% de audiência no mesmo período.

Na sequência, vem o “Jornal Guararapes”. Apresentado por Ciro Guimarães, o telejornal entra no ar às 19h15 trazendo os principais fatos do dia em todo estado de Pernambuco. Assim como todos os outros programas, o Jornal Guararapes também conta com um time de repórteres ao vivo para levar as últimas informações do dia até os telespectadores. Nos últimos seis meses teve um crescimento aproximado de 10% de audiência. Enquanto isso, a emissora C perdeu 22% de audiência.

Dez anos de Record

A TV Guararapes segue comemorando os bons resultados de 2021 e tem mais um motivo de orgulho. É que neste mês de janeiro, no dia 9, completaram-se 10 anos que a TV Guararapes passou a ser afiliada à rede Record no Recife. “Para nós, é motivo de muito orgulho iniciar o ano de 2022 comemorando os excelentes resultados de 2021. Foi com o esforço e comprometimento de todo nosso time que nos consolidamos na vice-liderança. Outro ponto muito importante é a marca dos 10 anos de parceria entre a TV Guararapes e a Record. Isso faz de nós uma televisão mais forte e de muita credibilidade”, destaca Cacá Marthins, diretor geral da TV Guararapes.

A informação e diversão também são garantidas nos finais de semana na tela da TV Guararapes. Aos sábados, os telespectadores podem acompanhar os programas Super Bancada, que traz tudo sobre os times pernambucanos com a apresentação de Roberto Nascimento, o Tudo é Notícia com Priscila Assis, o Simbora e o Que Arretado. Já aos domingos, o programa Poder & Negócios apresenta entrevistas com autoridades e especialistas em temas variados.

A TV Guararapes tem a maior grade de programação local do estado, com quarenta e duas horas de conteúdo local toda semana. Também são sucesso de audiência A Hora do Venenoso e O Super Esportes. Ainda no ano de 2021, os programas Cozinha Divertida da Maga, Reality do Badoque, Simbora, Gostinho de São João, Gostinho de Páscoa e Gostinho de Natal foram vice-líderes no estado. Os resultados citados foram apontados pelo Kantar Ibope Media Grande Recife.

Fonte Bastidores da TV

https://www.bastidoresdatv.com.br/audiencia/tv-guararapes-fecha-o-ano-de-2021-na-vice-lideranca-em-recife