Um cenário de acertos e riscos

Diógenes Brayner – [email protected]

Todos os segmentos políticos do Estado não vão se pronunciar em relação à candidatura própria a governador, neste momento em Sergipe. Demonstram claramente que esperam uma posição do bloco da situação para em seguida se manifestarem. O senador Rogério Carvalho (PT) já decidiu que tentará a sucessão este ano e confia na exclusividade do apoio do ex-presidente Lula, que é o nome petista a presidente e com certeza apoia os candidatos do partido no Estado. O bloco que hoje não apoia Rogério, é o mesmo que sempre apoiou Lula e o PT em pleitos anteriores, desde que foi criado pelo ex-governador Marcelo Déda.

Esse fato dá esperança à base aliada de que o ex-presidente Lula tenha alguma cautela em Sergipe, para não perder votos que melhoram seu desempenho eleitoral também no Estado. Inclusive tem membros do partido que defendem um certo entendimento para que Lula não bata forte no grupo que sempre votou nele, inclusive em indicados seus como Dilma Rousseff e Fernando Haddad. E assim mantenha sendo o nome da base aliada para Presidente da República em Sergipe. Em qualquer bloco que disputa unido há anos e, neste pleito, resolve abrir dissidência, o nome do candidato a presidente se mantém na cabeça, em razão do pensamento político que segue a mesma estrutura ideológica, digamos assim.

Não se pode desconhecer que o senador Rogério Carvalho (PT) é um nome forte, tem estrutura eleitoral para a disputa, costura muito bem a formação de sua base e sabe distinguir bem a ponderação do radicalismo. Não é exagero lembrar que ele ganhou, com competência e habilidade, as eleições para o Senado em 2018, enfrentando parte dos mesmos que estarão contra ele nas eleições de outubro. Não é um neófito em pleitos difíceis, embora este ano não tenha ao lado um bloco – que ele se desligou no ano passado – que de forma idêntica teve dois candidatos a senador e lhe deu a vitória. Hoje, ele e o grupo são adversários, mesmo depois de praticamente três anos comendo à mesma mesa e usando o mesmo sanitário.

A dificuldade maior para Rogério Carvalho é que o presidente Bolsonaro, adversário radical do ex-presidente Lula, também é seguido pela direita severa em todo o País, inclusive Sergipe, e pela primeira vez põe o dedo para pedir aos seus eleitores que não votem no ex-presidente Lula, seu mais ferrenho adversário. É um grupo que se firmou e se idealizou, tendo como principal objetivo o combate à esquerda. Os militantes do bolsonarismo não dão muita importância às siglas, mas ao que chamam de “mito”, apesar da sua baixa popularidade, do atraso e do conservadorismo que cria sérias dificuldades ao País.

Além disso, existem os partido que se rotulam de ‘nova política’, tem como ídolo o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) e capricham no tradicionalismo, mas contra Bolsonaro e radicalmente contra o ex-presidente Lula, pregando um projeto político sem privilégios e de combate à corrupção, apostando todas as fichas numa derrota da esquerda, em razão da questão processual do ex-presidente Lula, anulada pelo Supremo Tribunal Federal, que eliminou as decisões do próprio Moro contra ele. Esse grupo que acompanha o ex-juiz combate o lulismo e fortalece a base aliada, mas da qual também é adversário

As eleições majoritárias deste ano têm muito a se discutir, por divergência radicais de estilos e posições.

Diálogo sobre chapas

Antes de escolher o nome do candidato a governador pela base aliada, Belivaldo Chagas sugere que o grupo inicie o diálogo para formação de chapas parlamentares.

*** Haverá dificuldade para a eleição de deputados estadual e federal e a base tem que avaliar a formação de chapas, para que eleja maioria dos deputados.

Trocas de partido

Há muita possibilidade de troca de partidos, principalmente dos que tentam reeleição, para que se mantenha o mandato, já que o regime de proporcionalidade foi extinto.

*** Partidos de médio porte trabalham para montar chapas, com a estratégia de que parte dos candidatos sabe que usará o seu voto para eleger quem tiver mais condições.

*** A maioria dos partidos grandes sabe que elege um, mas tem dúvida quanto ao segundo e vê impossibilidade no terceiro.

Eliane reafirma candidatura

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) desmente a informação que surgiu nos bastidores, de que ela não seria candidata este ano.

*** – Quem te falou, mentiu para você, disse ela ao colunista e continuou: “estamos firmes e fortes”, disse.

*** Perguntada se seria candidata à deputada federal e se o PT estava firme com o senador Rogério Carvalho? Eliane respondeu: “para deputada sim!”.

*** O colunista insistiu: “e o PT está firme com Rogério?” Eliane respondeu: “é melhor perguntar a João Daniel, que é o presidente e está conversando com todo mundo”.

Zezinho com Valdemar

Não procede a informação que circulou nas redes de que o deputado Zezinho Magalhães não pensa mais em filiar-se ao Partido Liberal: “Isso não procede”, desmentiu um aliado.

*** Zezinho Guimarães viaja na terça-feira a Brasília, ao lado de Valmir de Francisquinho e outros membros do PL, para uma conversa com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.

*** O afastamento seria o motivo de o PL abrir para buscar a esquerda, o que seu aliado desmente e diz: “a esquerda é que o busca”.

Fábio com Edvaldo

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) esteve com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) e disse que ele está conversando muito sobre sucessão e que mantém a sua pré-candidatura para definição da base aliada.

*** Edvaldo coloca o nome à disposição, mas sabe que vai depender do governador Belivaldo Chagas.

Sobre o partido

Fábio Henrique diz que não pensa em sair do PDT, partido ao qual está filiado há anos, mas se não houver uma solução para a formação de uma chapa acha que não terá outra opção.

*** Fábio diz que a maioria das siglas tem dificuldade de formar chapa forte para eleger e reeleger candidatos, e isso precisa ser avaliado por todos.

Não se sustentará

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, admitiu ontem que a pré-candidatura do seu partido à Presidência da República não se sustentará até o primeiro turno, marcado para 02 de outubro.

*** O Cidadania havia apresentado o nome do senador Alessandro Vieira, mas, para o Freire, fora do ‘bolsolulismo’, os candidatos viáveis são Ciro Nogueira, Sérgio Moro e João Dória.

Cidadania vibra

Filiados do Cidadania em Sergipe comemoram o reconhecimento de Roberto Freire que uma pré-candidatura do seu partido a presidente da República não se sustentará.

*** Parte deles não se expressa sobre o assunto, mas alguns discordavam da candidatura a presidente do senador Alessandro Vieira.

*** Achavam “remotíssima” a chance de Alessandro disputar a Presidência, enquanto o nome dele para governador “é forte em Sergipe”.

*** A ausência do senador como candidato majoritário no Estado ajudaria a enfraquecer os nomes para as chapas proporcionais e o Cidadania poderia reduzir presença na Alese.

Mantém candidatura

O senador Alessandro Vieira pôs areia na alegria dos correligionários. Ontem à noite confirmou sua pré-candidatura à presidência da República, refutando declarações de desistência.

*** “A possibilidade de federação sequer foi votada pelo Diretório Nacional e a decisão unânime da Executiva pela pré-candidatura está mantida”, disse e concluiu: “Respeito qualquer decisão colegiada, mas não o arbítrio”.

*** E mais: “o Brasil precisa de renovação, com capacidade de diálogo e construção. Chega desse contínuo museu de grandes novidades”, afirma Alessandro.

Dados sobre a Covid

O ex-deputado André Moura diz que preocupam os dados ligados à Covid ao redor do mundo. Até terça-feira (24), a média móvel de mortes nos últimos quatro meses bateu novo recorde.

*** – Em sete dias, a média de mortes foi de 8.209 mil. Esse número só foi maior em 24 de setembro do ano passado, quando eram 8.358 mil, expôs.

Sobre golpe no celular

Aliás, André Moura só soube da ação de um marginal, que usava seu nome para enganar as vítimas, por volta da meia-noite.

*** Recebeu um telefonema do radialista Narciso Machado, que lhe informou sobre o fato, enquanto o bandido ainda estava depondo na Delegacia Plantonista.

Verbas de investimento

Segundo o ex-deputado Mendonça Prado disse informou que congressistas filiados às mais variadas siglas, aprovaram um orçamento que permite a deputados e senadores dividirem com o Poder Executivo as verbas destinadas a investimento.

*** – Uma decisão que obstaculiza a implementação de projetos estruturantes. Um verdadeiro excesso.

Ricardo e eleições

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) disse que quando lhe perguntam sobre as eleições desse ano, digo e repito que meu nome está à disposição do povo sergipano.

*** – A oposição tem vários nomes e me somo a esses para fazer crescer e desenvolver o nosso Estado tão querido.

*** Aliás, Ricardo já foi lançado até a governador, inclusive por Danielle Garcia (Podemos).

Retrato cruel

O senador Rogério Carvalho (PT) revela que “com 19 milhões de brasileiros passando fome, o governo bate recorde de arrecadação e ao mesmo tempo corta recursos de áreas estratégicas para o Brasil”.

*** – Esse é o retrato cruel do desgoverno Bolsonaro: um governo de costas para o povo e de braços dados com os ‘super ricos’ e com a desigualdade.

Supermercados modestos

A classe média (alta) está mudando hábitos. Passou a comprar em supermercados mais modestos, que têm os mesmos produtos de limpeza e alimentação por preços às vezes 50% a menos.

*** Um desses pequenos supermercados vendem a preços bem abaixos dos que são ‘grifes’ e a mercadoria ainda é levada na casa do cliente

*** Vale a pena conferir, inclusive ofertas e produtos, e trocar o aparente luxo por vantagem nas compras.

Giro pelas redes sociais

Trolha de São Paulo – Urgente: filósofo que não era filósofo morre de doença que não existe (refere-se a Olavo Carvalho).

SBT News – Isolamento Período pode chegar até sete dias dependendo dos sintomas e medicamentos.

José Simão – Parem de reclamar do calor com São Pedro! Não foi ele quem desmatou 10.362 km de mata nativa na Amazônia o ano passado!

Blog do Noblat – Eleições municipais de 2024 são entrave para federação entre PT e PSB. Partidos estiveram juntos em apenas 2 das 26 capitais em 2020 e enfrentam dificuldades para formar novo modelo de aliança.

Conjur – Professor que for demitido um mês antes do início do semestre será indenizado para cobrir prejuízos de nova contratação.

Agência Brasil – Sistema recém-criado para ajudar pessoas a identificar se têm algum dinheiro depositado em seu nome gera demanda inesperada de acessos e derruba site do Banco Central.

Globo Política – Promotor que investiga ‘rachadinha’ no gabinete de Carlos Bolsonaro vai a aniversário da advogada de Flávio.

Jovens Moristas – O Brasil é uma zona! Ministro do TCU vai a jantar e no outro dia investiga opositor. E agora o promotor que investiga vai a festa do réu.