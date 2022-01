Unidades de polícia de trânsito recebem 22 novas viaturas em convênio com o Detran

Foram entregues na manhã desta quarta-feira (26), na sede do Detran, 22 novas viaturas para a renovação da frota da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e Grupamento Especial Tático de Motos (Getam). Os novos veículos fazem parte de um convênio entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com a diretora do Detran, Naleide de Andrade, das 22 novas viaturas entregues nesta quarta-feira, 10 são para a CPTran, 10 para o BPRv e outras duas para o Getam. Naleide de Andrade ressaltou que os novos veículos, que irão incrementar o policiamento na capital, na Grande Aracaju e no interior do estado, representam o investimento da instituição nas ações de segurança pública de Sergipe.

“Essa parceria é de fundamental importância pois percebemos que quem está sendo beneficiado é a comunidade, que estará recebendo viaturas novas para fazer a segurança de todos. É uma forma de mostrarmos para sociedade que o Detran cobra, mas que devolve essa cobrança em benefício à comunidade”, evidenciou a diretora do Detran.

O comandante da CPTran, major Aldevan Silveira, os veículos utilizados no policiamento sofrem maior desgaste e a renovação é necessária para continuar garantindo as ações de segurança pública em todo o estado. “A vida útil de uma viatura perdura entre um e dois anos. Então, toda vez que chega uma nova viatura melhora as condições de serviço e o policiamento ostensivo de trânsito”, reforçou.

O tenente-coronel Gilberto Melo, comandante do BPRv, relembrou que as ações de policiamento desenvolvidas pela unidade ocorrem em todas as rodovias estaduais, o que demanda que os veículos estejam aptos a atender às demandas da população no tocante à segurança pública no trânsito.

“Como o BRPv é responsável pelo policiamento ostensivo rodoviário nas rodovias estaduais, a troca dessas viaturas vem melhorar a qualidade dos serviços dos nossos policiais. São viaturas novas que vem contribuir em qualidade para o serviço dos nossos servidores”, reiterou o comandante do BPRv.

O comandante do Getam, major José Luiz, mencionou que o Detran é o responsável pela manutenção das viaturas da unidade, impactando positivamente no policiamento que é desenvolvido nas ruas. “Renovação de frota é sempre bem-vinda. Precisamos desses veículos para dar apoio aos ‘cavaleiros de aço’ nas ruas. O veículo novo dá maior conforto e confiabilidade no serviço de qualidade que levamos à população”, enfatizou.

O subcomandante da Polícia Militar, coronel Eliziel Rodrigues, concluiu reiterando que a renovação de frota faz parte do compromisso da segurança pública com a população e com os militares. “Para nós representa uma valorização por parte do Governo de Sergipe, através do Detran, para o policial militar que está nas ruas atendendo às ocorrências de trânsito, dando melhor condição de trabalho aos nossos servidores. O nosso principal objetivo é melhorar nosso serviço e com essas viaturas novas os nossos policiais terão mais agilidade e eficiência na prestação de serviço para a população”, pontuou.

