Vereadora recebe denúncias que unidades UBSs dificultam acesso aos testes para Covid-19

Apesar da vasta publicidade dos pontos de testagem e da importância do diagnóstico de covid-19, a população aracajuana vem enfrentando dificuldades na realização dos testes.

Na manhã desta terça-feira, 25, diversas pessoas que procuraram o serviço não conseguiram fazer o teste, uma pessoa foi impedida de realizar o teste mesmo tendo contato com outra contaminada, a UBS Onésimo Pinto exigiu documento da pessoa contaminada para comprovar o contato, além disso, outras duas unidades já estão com seus testes esgotados, e uma terceira com senhas esgotadas.

Ao exigir que as pessoas que tiveram contato com a que está com covid-19, tenha o documento positivo da contaminada para comprovar que podem estar, o poder público coloca em risco a saúde de mais pessoas.

Um outro problema que tem sido recorrente é o Teste Aju, isso porque a pessoa que está assintomática apesar de ir cedo realizar, as senhas terminam rápido, e consequentemente algumas pessoas podem ficar sem fazer e ainda estar transmitindo nos espaços.

A falta de unidade na comunicação das UBs e em como administrar os testes revela um problema grave para o enfrentamento à pandemia e precisa ser solucionado para evitar o alastramento da doença.

Foto assessoria

Por Laila Oliveira