1ª Turma do TRT20 realiza primeira sessão de 2022

Na manhã desta quarta-feira, 26/1, a 1ª Turma do TRT20 realizou, de forma telepresencial, a sua primeira sessão ordinária do ano de 2022.

A sessão foi presidida pela Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira. Participaram, ainda, o representante do Ministério Público do Trabalho, o Exmo. Procurador Adson Souza do Nascimento, os Exmos. Desembargadores Josenildo dos Santos Carvalho, Thenisson Santana Dória e Vilma Leite Machado Amorim.

Na oportunidade, a Desembargadora Vice-Presidente deu início a sessão falando que esta seria uma sessão presencial, mas que por causa do aumento no número de casos da Covid-19, precisou ser realizada de forma telepresencial “Vamos iniciar a nossa primeira sessão de 2022, uma sessão que tínhamos planejado ser presencial, mas que com o retorno dos casos de Covid-19, nos fez retroceder pelo menos nessas duas primeiras semanas. Vamos rezar para que tudo fique bem. É muito bom revê-los e com saúde”, afirmou.

A Desembargadora Vilma Leite Machado também se manifestou. “É de grande satisfação e prazer, estarmos aqui hoje, pois é mais uma etapa vencida desta pandemia. Estamos aqui continuando a servir os jurisdicionados, a Justiça do Trabalho, além de estar contente de encontrar servidores, advogados, o representante do Ministério Público e colegas Desembargadores. Que este ano seja de muita paz, sossego na alma e, principalmente, saúde. Muita produtividade para nós todos”, disse.

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região