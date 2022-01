Aracaju amplia testagem para covid e orienta sobre acesso ao serviço

A partir desta quinta-feira (27), a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliará para 30 o quantitativo de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que realizam testagem para detecção de covid-19 em pessoas com sintomas.

Além dessas unidades, os dois hospitais municipais, Fernando Franco e Nestor Piva, e o novo Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal também testam pessoas com sintomas. Para pessoas assintomáticas, a SMS disponibiliza o exame nas ações itinerantes do TestAju.

“É importante deixarmos muito claro que nas unidades de saúde apenas pessoas com sintomas e residentes em Aracaju podem ser testadas. Se o usuário tiver contato com uma pessoa que tenha testado positivo pra covid-19, ela até pode testar, mas deve antes comprovar, como é preconizado pelo Ministério da Saúde, portando o resultado positivo com quem teve contato próximo. Para todos os outros usuários sem sintomas e que moram na capital, disponibilizamos o TestAju, que nada mais é que uma ferramenta de controle do Município apenas para estudarmos o avanço do vírus em nossa cidade”, explica a secretária Waneska Barboza.

Nas UBSs que funcionam até às 16h e 17h, as testagens são realizadas das 8h30 às 15h. Entre essas unidades estão: José Quintiliano (Cidade Nova); Adel Nunes (América); Osvaldo Leite (Sta Maria); João Cardoso (José Conrado de Araújo); João Oliveira Sobral (Santos Dumont); José Augusto Barreto (Japãozinho); Augusto César Leite (Aeroporto); Eunice Barbosa (Coqueiral); Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré); Celso Daniel (Santa Maria); Roberto Paixão (Dezessete de Março); Lauro Dantas (Bugio); Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); Walter Cardoso (Veneza) e Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas).

Já nas UBSs que funcionam até às 19h, as testagens são realizadas das 8h30 às 18h. Entre essas unidades estão: Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Industrial); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Augusto Franco; Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Cândida Alves (Industrial); José Machado de Souza (Santos Dumont) e Santa Terezinha (Robalo); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); José Calumby Filho (Jardim Centenário); Dona Sinhazinha (Grageru) e Marx de Carvalho (Ponto Novo).

TestAju

Na próxima sexta, 28, a Prefeitura de Aracaju realizará a testagem para pessoas sem sintomas (TestAju) no bairro Jabotiana, na Praça Ao Lado Da Paróquia Santa Lúcia, a parir das 8h. A partir da próxima semana, o TestAju será realizado diariamente.

Foto: Marcelle Cristinne