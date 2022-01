Aracaju recebe 21 mil testes rápidos enviados pelo Ministério da Saúde a pedido da FNP

Atendendo a solicitação feita pelo Consórcio Conectar – uma mobilização liderada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) – o Ministério da Saúde enviou cerca de 158 mil testes rápidos de covid-19 para Sergipe. Destes, aproximadamente 21 mil foram entregues para o município de Aracaju nesta quinta-feira, 27, quantitativo proporcional à população da cidade, uma divisão acordada pelas secretarias municipais de saúde de todo o estado.

De acordo com a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, esses testes chegam em um momento oportuno e possibilitarão dar celeridade ao atendimento prestado pelas unidades de saúde da rede municipal a pessoas com síndromes gripais com suspeitas de covid-19, uma vez que os resultados são disponibilizados em até 20 minutos após a realização do exame.

“Temos registrado um crescimento muito grande no número de pessoas adoecidas nas últimas duas semanas, principalmente de casos de covid, por isso existe a necessidade de termos um teste de antígeno, que é o teste rápido. Ele dá um resultado em pelo menos 20 minutos e isso já faz com que a equipe de saúde tenha um diagnóstico para dar as orientações necessárias para os pacientes, a fim de quebrar a cadeia de transmissão do vírus”, explica a secretária.

De acordo com Waneska, os testes têm sido muito importantes, principalmente, nas portas de urgência, “porque às vezes precisamos transferir pacientes para internamentos e é exigido um diagnóstico de covid, mas o teste do tipo RT-PCR, em virtude do grande volume que o Lacen tem recebido, tem demorado para obter o resultado”, ressalta.

Além de apresentar um diagnóstico rápido aos pacientes infectados pelo coronavírus, os testes possibilitam agregar informações junto à secretaria, as quais serão utilizadas para mapear os locais da cidade onde existem as maiores taxas de contaminação e de positividade de casos da doença, um indicador fundamental para o monitoramento da doença e planejamento de ações do Plano de Contingência e demais medidas de controle da circulação do vírus.

Consórcio Conectar

Waneska enfatizou a importância da solicitação dos testes feita pela FNP ao Ministério da Saúde, não só para Aracaju, mas para todos os municípios brasileiros que precisam realizar a testagem da população. A testagem, salienta a gestora, favorece a tomada de decisões voltadas ao controle da pandemia e agiliza o encaminhamento necessário para os pacientes diagnosticados com covid-19.

“Essa é mais uma vitória da Frente Nacional, porque até então apenas alguns municípios tiveram o privilégio de conseguir comprar esse tipo de exame, como Aracaju que, em setembro, fez uma compra de 50 mil testes de antígeno que estão sendo utilizado nesse momento com maior intensidade em virtude do aumento significativo do número de casos, mas muitos municípios do Brasil não tiveram a mesma oportunidade. Agora eles vão ter a possibilidade de fazer o mapeamento em seus territórios, de planejar o isolamento dos infectados e com isso poderemos evitar uma enxurrada de pessoas adoecidas, principalmente nas capitais”, avalia Waneska.

Testagem

Mesmo com a chegada dos testes rápidos, a Prefeitura de Aracaju continua realizando os testes do tipo RT-PCR, mas com prioridade diferenciada para cada tipo de paciente. Para pacientes em situação mais agravada, a exemplo dos que estão internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave, são disponibilizados testes do tipo RT-PCR, e para os pacientes com sintomas leves e moderados, estão disponíveis os testes rápidos.

A partir de quinta-feira, 27, a Prefeitura de Aracaju amplia para 30 o número de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estão capacitadas para realizar a testagem e detecção de covid-19 na população, além dois hospitais municipais, o Fernando Franco (Zona Sul) e o Nestor Piva (Zona Norte) e o Centro de Síndrome Gripal, no bairro Coroa do Meio. Para os pacientes assintomáticos, a SMS disponibiliza o exame nas ações itinerantes do TestAju.

Confira as Unidades Básicas de Saúde que realizam teste:

Das 8h30 às 15h

José Quintiliano (Cidade Nova); Adel Nunes (América); Osvaldo Leite (Sta Maria); João Cardoso (José Conrado de Araújo); João Oliveira Sobral (Santos Dumont); José Augusto Barreto (Japãozinho); Augusto César Leite (Aeroporto); Eunice Barbosa (Coqueiral); Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré); Celso Daniel (Santa Maria); Roberto Paixão (Dezessete de Março); Lauro Dantas (Bugio); Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); Walter Cardoso (Veneza) e Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas).

Das 8h30 às 18h

Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Industrial); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Augusto Franco; Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Cândida Alves (Industrial); José Machado de Souza (Santos Dumont) e Santa Terezinha (Robalo); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); José Calumby Filho (Jardim Centenário); Dona Sinhazinha (Grageru) e Marx de Carvalho (Ponto Novo).

Foto Sérgio Silva