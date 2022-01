Bancários realizam ato em Aracaju para cobrar rigor no cumprimento das normas sanitárias

Integrantes do Sindicato dos bancários realizou um ato nesta quinta-feira (27), em Aracaju para cobrar rigor no cumprimento das normas sanitárias contra a Covid-19. O ato na porta da Superintendência do Banco do Brasil, situada na Praça General Valadão.

De acordo com a presidenta do SEEB/SE, Ivânia Pereira, a nova manifestação é uma orientação é da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), para a categoria pressionar o Banco do Brasil a cumprir os protocolos sanitários para proteger a vida dos trabalhadores, diante do aumento dos casos de covid-19 e também um novo surto de influenza.

Ivânia Pereira pediu mais fiscalização por parte da prefeitura e do governo. “Façam a fiscalização das agências bancárias e lá verão que não estão cumprindo com os protocolos preventivos e que também não estão fazendo a desinfecção do ambiente de trabalho”, disse.

Na semana passada, ela informou que já havia informado que três agências da capital, duas do Banco do Brasil e uma do Bradesco, estavam fechadas em virtude de casos da Covid-19.