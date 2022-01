BNB tem nota máxima em ranking de qualidade das ouvidorias do BC

O Banco do Nordeste obteve nota máxima (5) em ranking elaborado pelo Banco Central, que avalia a qualidade das ouvidorias de instituições financeiras no país. A avaliação refere-se ao quarto trimestre de 2021. O resultado mantém o BNB na primeira posição entre os bancos que não integram o grupo primário das 15 maiores instituições financeiras do País.

“O destaque do BNB no ranking do Banco Central relativo às ouvidorias e, mais do que isso, a nota máxima obtida, reflete a excelência da instituição no atendimento aos clientes, que nos coloca entre os bancos com menos reclamações julgadas procedentes. O resultado também se deve a nosso compromisso com o desenvolvimento regional, por meio da oferta de melhores produtos e serviços à sociedade”, afirma o presidente do BNB, José Gomes da Costa.

O prazo médio e a qualidade das respostas às reclamações de clientes foram critérios levados em consideração pelo Bacen. O ranking também avaliou eventuais reclamações sobre a Ouvidoria do próprio BNB e a participação da instituição no site consumidor﹒gov﹒br﹒

