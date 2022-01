Cálculos renais complexos e casos desafiadores são tratados no Hospital Primavera

As equipes médicas do Hospital Primavera estão cada vez mais empenhadas nos avanços da medicina. No último dia 25, os urologistas, Dr.Breno Amaral, Dr.Diogo Smith e o Dr.Lucas Meira, realizaram mais um procedimento relacionado aos casos complexos de cálculo renal, como, a realização da cirurgia endoscópica combinada intrarenal.

Esta técnica utiliza o que há de melhor em tecnologia para tratar cálculo renal e é recomendada para casos mais complexos para resolver problemas no rim e no ureter, ao mesmo tempo. Invés de o paciente ter de submeter a duas cirurgias, a equipe médica consegue tratá-lo de uma só vez.

Entre os benefícios dessa cirurgia estão a resolução da patologia com mais rapidez e com menor complicação, o que reduz a necessidade de um novo procedimento. Por se tratar de uma técnica minimamente invasiva, a cirurgia combinada intrarenal apresenta menor tempo cirúrgico e menor sangramento.

Segundo Dr. Breno Amaral, esta cirurgia urológica é feita com anestesia geral e permite tratar, a grande maioria dos casos de cálculos urinários. O tratamento é acompanhado através de um monitor de vídeo, permitindo ver as imagens captadas pela micro câmera que está na extremidade do ureteroscópio.

Os procedimentos podem variar ligeiramente, dependendo do local onde o cálculo urinário se encontra, bem como da sua dimensão e composição. “O internação para a cirurgia endoscópica costuma ser de um dia, caso não haja complicações pós-operatórias. Por norma, os pacientes podem retomar a sua vida normal nos dias seguintes à cirurgia, sem quaisquer restrições”, ressalta Dr. Breno.