Centro de Síndrome Gripal realiza mais de 170 atendimentos

Inaugurada pela Prefeitura de Aracaju na quarta-feira (26), a nova unidade voltada exclusivamente para casos de síndromes gripais, localizada na rua Josué de Carvalho Cunha, ao lado do Cras Benjamim Alves Carvalho, bairro Coroa do Meio, atendeu, no primeiro dia de funcionamento, 174 pacientes, os quais foram testados e 76 apresentaram resultado positivo para covid-19.

“Com o aumento no número de casos de síndromes gripais, ampliar a oferta desse tipo de atendimento já estava previsto no nosso Plano de Contingência. É mais um equipamento de saúde para a população que precisa desse tipo de serviço, e além do Centro de Atendimento a Síndrome Gripal ainda continuamos atendendo os usuários nas Unidades Básicas de Saúde e urgências municipais”, destaca a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal funciona diariamente (incluindo finais de semana e feriados), das 7h às 19h, com horário de coleta até às 18h. Com serviço porta aberta para todas as pessoas com sintomas que são residentes de Aracaju, após ser recepcionado, o usuário passa pela triagem de enfermagem e consulta médica.

“No serviço ainda estão incluídas a testagem para detecção da covid-19, dispensação de medicamentos e leitos de observação. “Os pacientes que apresentarem quadro mais grave serão transferidos de forma prioritária para uma das unidades de urgência da rede municipal de saúde”, explica a secretária.

UBSs com testes

A partir desta quinta-feira, 27, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, amplia para 30 o quantitativo de Unidades Básicas de Saúde que realizam testagem para detecção de covid-19 em pessoas com sintomas.

Além dessas unidades, os dois hospitais municipais, Fernando Franco e Nestor Piva, também testam pessoas com sintomas. Para pessoas assintomáticas, a SMS disponibiliza o exame nas ações itinerantes do TestAju.

Confira as Unidades Básicas de Saúde que realizam teste:

Das 8h30 às 15h

José Quintiliano (Cidade Nova); Adel Nunes (América); Osvaldo Leite (Sta Maria); João Cardoso (José Conrado de Araújo); João Oliveira Sobral (Santos Dumont); José Augusto Barreto (Japãozinho); Augusto César Leite (Aeroporto); Eunice Barbosa (Coqueiral); Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré); Celso Daniel (Santa Maria); Roberto Paixão (Dezessete de Março); Lauro Dantas (Bugio); Renato Mazze Lucas (Santos Dumont); Walter Cardoso (Veneza) e Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas).

Das 8h30 às 18h

Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Industrial); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Augusto Franco; Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Cândida Alves (Industrial); José Machado de Souza (Santos Dumont) e Santa Terezinha (Robalo); Hugo Gurgel (Coroa do Meio); José Calumby Filho (Jardim Centenário); Dona Sinhazinha (Grageru) e Marx de Carvalho (Ponto Novo).

Foto: Marcelle Cristinne