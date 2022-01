Comitê volta a se reunir segunda-feira e adotará medidas rígidas para evitar aumento da Covid

Diante do cenário epidemiológico observado em Sergipe, o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE) decidiu por prorrogar as medidas em vigor até a próxima segunda-feira, 31, quando novo decreto será editado. A reunião contou com a presença do presidente da OAB-SE, Danniel Costa.



O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse que “novas medidas mais rígidas para o mês de fevereiro, em especial para o período referente ao carnaval, deverão ser tomadas para evitar um aumento ainda maior no número de casos e da ocupação de leitos em Sergipe”.



– Graças a Deus e ao avanço da vacinação, o número de óbitos não está crescendo da mesma forma, mas não podemos correr o risco de perder o controle da pandemia no período carnavalesco, em que infelizmente muitas festas costumam ocorrer sem os devidos cuidados que o momento exige.