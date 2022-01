Deputado defende vacinação contra a Covid-19 para as crianças

Já chegaram ao Estado de Sergipe por meio do Ministério da Saúde, 50.200 doses de imunizantes pediátricos Pfizer para a vacinação contra a Covid-19, de crianças com idades entre 5 a 11 anos. Aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) as vacinas foram submetidas a testes que comprovaram a sua eficácia e segurança. O médico pneumologista e deputado estadual Dr. Vanderbal Marinho (PSC) entende ser muito positiva a inclusão das crianças na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sergipe.

“É importante vacinar a população infantil, cuja autorização para uso por este público foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sabemos da importância da vacina contra a doença, especialmente agora com o retorno das aulas”, observa orientando pais ou responsáveis a procurar uma unidade de saúde básica para que as crianças tomem a dose do imunizante.

Dr. Vanderbal Marinho ressaltou que de acordo com pesquisadores, a vacina é eficaz e segura para as crianças e conta inclusive com apoio das agências reguladoras de diversos países a exemplo da Anvisa e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ele destacou que embora as crianças geralmente tenham riscos menores que os adultos mais velhos quando pegam covid, elas também podem ser vítimas da doença.

“A vacinação, segundo os especialistas, ajuda a evitar que as crianças fiquem doentes gravemente, mesmo que contraiam a doença. A imunização das crianças tem efeitos positivos não só para a saúde delas, mas também na educação”, atesta.

As vacinas destinadas às crianças apresentam rotulagem específica, de cor alaranjada e possuem uma dosagem menor. O intervalo entre a primeira e a segunda dose deve ser de oito semanas.

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza