Dr.  Claudio Neves anuncia pré-candidatura ao governo do estado de Sergipe, pelo DC

O médico geriatra Dr. Antonio Claudio Neves, anunciou na manhã desta quinta-feira (27) a sua pré-candidato ao governo do estado de Sergipe, pelo Democracia Cristão (DC).

O anuncio foi feito durante entrevista ao radialista Carlos Ferreira no programa 103 Noticias, onde Dr. Cláudio Neves disse que a sua meta é cuidar dos idosas, discutir os interesses das comunidades sem agredir ou atacar as pessoas.

Ele explicou que o convite foi feito após convite dos aposentados e, segundo eles. “há muitos anos me pedem para ser candidato e defender principalmente as causas que envolvem os idoses. Também já ajudei a criar Lei que hoje é modelo nacional e hoje funciona bem em Sergio. A Lei Salve que foi idealizada por mim junto com a Dra. Berenice e hoje é modelo nacional”, explicou o pré-candidato.

Ainda durante a entrevista, Dr. Cláudio disse que defende mais atenção aos aposentados afirmando que “a gente vai levar idéias novas com coragem com fé, trabalhando com indicadores de gestão pública, mostrando eficácia na gestão, fazer um trabalho de conscientização do que é gestão pública e a população é carente é carente de vários aspectos, inclusive na questão política”, disse Dr. Cláudio Neves.