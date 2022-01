Edvaldo participará de reunião com a ministra Flávia Arruda, em São Paulo, nesta sexta-feira

Presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) participará, nesta sexta-feira (28), de reunião com a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, em São Paulo.

O encontro, que ocorrerá na sede do poder executivo da capital paulista, contará com a participação dos prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes; do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; de Porto Alegre, Sebastião Melo, entre outros, para discutir alternativas para o financiamento do transporte público nas cidades.

O tema tem sido prioritário para a FNP, por causa da grave situação pela qual passa o setor. Os prefeitos buscam do governo federal um subsídio para evitar que os reajustes na tarifa do transporte sejam elevados.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima