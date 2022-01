Hospital de Cirurgia vai reinaugurar Serviço de Radioterapia

Marco na Oncologia em Sergipe, o Hospital de Cirurgia realizará, nesta sexta-feira, 28, a partir das 10h, solenidade de reinauguração do Serviço de Radioterapia – integrante da primeira etapa do novo prédio da Unacon do Cirurgia, aguardada com grande expectativa pela sociedade. Na mesma ocasião, ocorrerá também a reinauguração da Recepção Histórica e a inauguração do Serviço de Ressonância Magnética.

Trata-se de mais três grandes ações executadas dentro do plano de reestruturação do Hospital de Cirurgia, iniciado com a Intervenção Judicial em novembro de 2018. Desde então, a unidade hospitalar vem passando por amplas modernizações físicas e administrativas, todas com a finalidade de prestar uma assistência integral, de qualidade e humanizada aos pacientes.

Habilitado pelo Ministério da Saúde como uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Cirurgia voltou a oferecer tratamentos por Radioterapia em 13 de setembro de 2021, ampliando a oferta do tratamento aos pacientes que lutam contra o câncer em Sergipe, sobretudo aos assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a reativação, foram realizadas 2.540 sessões em 140 pacientes, sendo que 87 já concluíram o tratamento.

PARCERIA COM GOVERNO

A história da Radioterapia do Cirurgia é formada por capítulos de intervenções e interdições, bem como históricos de semanas e até meses de indisponibilidade do antigo acelerador linear – equipamento através do qual é realizado o tratamento. Diante desta situação, em agosto de 2018, após constatar que não havia mais condições técnicas de manter o antigo aparelho em operação por se tratar de tecnologia obsoleta, o hospital optou pela desativação da máquina.

Contudo, o Cirurgia manteve o compromisso com os pacientes oncológicos durante o período em que o serviço ficou paralisado. Em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde e do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), o Cirurgia viabilizou a abertura do terceiro turno da radioterapia, com a disponibilização da equipe de profissionais. Essa contribuição possibilitou o tratamento de quase 500 pacientes, no período de setembro de 2018 a fevereiro de 2021, quando foi concluída a cooperação e iniciado os testes com o novo acelerador.

ACELERADOR E RESSONÂNCIA

Composto por plataforma e softwares de última geração, disponibilizados nos grandes centros nacionais e internacionais, o novo acelerador do Cirurgia – fabricado pela Elekta – foi adquirido através do Convênio Federal 765777/2011, firmado com o Ministério da Saúde, onde consta também a aquisição de uma Ressonância Magnética e um Tomógrafo – ambos têm aplicação nos diagnósticos e tratamentos dos pacientes oncológicos. Iniciado em 2013, o processo de compra destes equipamentos paralisado por anos, sendo retomado somente após a Intervenção Judicial.

A Ressonância Magnética – a primeira do Cirurgia em quase 96 anos de história – é capaz de realizar entre 20 e 30 exames por dia, sendo que já foram realizados mais de 350 exames desde o início do seu funcionamento em maio de 2021. O aparelho oferece uma grande variedade de exames diagnósticos por imagem nas mais diversas áreas, ajudando na detecção de tumores, lesões, entre outros diagnósticos.

“Para o nosso HC está sendo um momento de muita felicidade. Quando assumimos a gestão, o Serviço de Oncologia era um dos mais desestruturados do estado e o pagamento do acelerador linear se encontrava parcialmente pendente e já não havia mais recursos para quitá-lo. Outro problema identificado foi em relação à ressonância magnética, que, em face do acondicionamento inadequado, teve o diagnóstico técnico de inutilidade declarado pela fabricante. Tais eventos culminaram com inúmeras negociações e audiências com o Ministério da Saúde, Ministério Público Federal e as Fabricantes Elekta e Philips, com o intuito de que se pudesse quitar o acelerador linear e resgatar a ressonância magnética, a fim de que fossem instalados para cumprir o papel para o qual foram adquiridos. Houve também um trabalho árduo e o comprometimento dos nossos colaboradores para que os tratamentos quimioterápicos aumentassem substancialmente, assim como aumentamos as cirurgias oncológicas, e, agora, voltamos a ter Radioterapia em nossas dependências. Todas essas ações permitiram que a Unacon do HC se tornasse a maior, mais completa e moderna de Sergipe”, relata a interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães.

RECEPÇÃO HISTÓRICA

Outro grande marco do Cirurgia será a reinauguração da Recepção Histórica, depois de quase duas décadas fechada. Com entrada pela Avenida Desembargador Maynard, o espaço foi totalmente restaurado e, a partir de agora, será a porta de entrada principal de pacientes, acompanhantes e visitantes em uma área moderna e acrescida de estrutura de acessibilidade.

Ainda na Recepção Histórica, a sala de Dr. Augusto Leite – fundador do Cirurgia – também foi recuperada após mais de 30 anos fechada, graças a recursos doados pela Família Leite Franco e por membros do Conselho do hospital. A sala será destinada para as reuniões do Conselho Deliberativo da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC).

“Com a reinauguração da recepção, estamos testemunhando a concretização de um sonho e, ao mesmo tempo, resgatando uma parte importante da história centenária do Cirurgia, um hospital que tanto contribuiu e continua contribuindo na assistência médica à população sergipana. Ao longo dos anos, quase todos os espaços originais do hospital foram desfeitos, então, a restauração da recepção histórica, é um passo simbólico, porém de grande importância na preservação da memória da Instituição”, destaca o diretor técnico do Cirurgia, Dr. Rilton Morais.

SERVIÇO

O que:

– Reinauguração do Serviço de Radioterapia;

– Reinauguração da Recepção Histórica;

– Inauguração do Serviço de Ressonância Magnética.

Quando: 28 de janeiro de 2022 (sexta-feira), a partir das 10h.

Onde: Hospital de Cirurgia – entrada da unidade hospitalar da Avenida Desembargador Maynard, Bairro Cirurgia.

Contato: (79) 2106-7302 / (79) 99928-7883 (Malu Araújo – Assessora de Comunicação)

Fonte: Hospital de Cirurgia