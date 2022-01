Katarina pode ser a surpresa da eleição disputando uma vaga para Federal

Apesar do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), buscar manter seu nome “vivo”, politicamente falando, como pré-candidato a governador do Estado, quem deve mesmo disputar a eleição este ano é a vice-prefeita da capital, a delegada Katarina Feitoza (PSD). Este colunista apurou algumas informações dos bastidores da política sergipana e tomou conhecimento que Katarina pode ser uma das grandes surpresas do pleito de 2022, possivelmente com o apoio do atual gestor municipal.

Katarina Feitoza é um nome considerado “leve” no atual cenário político e deve-se sempre levar em consideração que tem a simpatia do governador Belivaldo Chagas (PSD), como também conta com a confiança dos principais líderes do PSD, o deputado federal Fábio Mitidieri e o deputado estadual Jeferson Andrade. Caso Mitidieri seja efetivado como pré-candidato a governador pelo agrupamento, junto com o vereador Nitinho, Katarina seria uma das apostas de seu partido para a Câmara Federal…

Confirmada sua pré-candidatura este ano, se eleita, o PSD estará contemplado com mais uma cadeira na Câmara dos Deputados. A expectativa agora é que o prefeito Edvaldo Nogueira acredite, aposte e incentive essa pré-candidatura de Katarina Feitoza, representando o agrupamento que comanda a capital, atualmente. Possivelmente ela também teria o apoio do bloco liderado pelo governador. Um anúncio neste sentido pode ocorrer em breve…

Veja essa!

O encontro do governador Belivaldo Chagas com o ex-presidente Lula, em São Paulo, teve um impacto direto na pré-candidatura do senador Rogério Carvalho (PT) ao governo do Estado. É evidente que o “galeguinho” e o líder nacional do PT trataram de política, inclusive.

E essa!

A foto de Belivaldo e Lula tomou conta das redes sociais e gerou uma série de interpretações. O eleitorado do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado, evidentemente, que não gostou. Mas a turma do PT, que não quer ficar no governo em Sergipe, também ficou incomodada e sem ação com o registro.

Contragolpe

Este colunista já avaliou que a pré-candidatura de Rogério Carvalho havia “esfriado” desde o início de Janeiro. Agora, após a foto de Belivaldo, o petista anuncia que vai conversar com Lula nesta sexta-feira (28) em São Paulo. Rogério precisa do apoio oficial do ex-presidente para tentar viabilizar seu projeto político em Sergipe.

Bomba!

O encontro de Belivaldo e Lula teria sido articulado junto à presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, a mesma que recentemente foi surpreendida com o voto de Rogério Carvalho a favor do orçamento secreto do governo Bolsonaro. Seria um “troco” da Executiva Nacional do PT?

Exclusiva!

Depois do encontro de Belivaldo com Lula, já existem rumores em Sergipe de que a vice-governadora Eliane Aquino (PT) pode compor a chapa majoritária em 2022, com Fábio Mitidieri disputando o governo e a petista disputando o Senado. A definição para vice viria mais adiante…

“Miou, Alessandro”!

Está praticamente confirmada a Federação nacional entre o Cidadania e o PSDB. Em Sergipe, os partidos são comandados pelo senador Alessandro Vieira e ex-senador Eduardo Amorim, respectivamente. Com a Federação, o projeto de pré-candidatura à presidência de Alessandro fica em segundo plano diante de João Dória. O “delegado” pode optar em ser vice ou disputar o governo de Sergipe…

Alô Magistério!

Se os professores dos Estados e Municípios brasileiros estavam na bronca com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), ou por questões ideológicas ou sob o argumento em torno de investimentos em Educação, agora terão ao menos que reconhecer um mérito do chefe do Executivo nacional: irá conceder um reajuste de 33,2% no piso salarial do Magistério.

1,7 milhão de beneficiados

O anúncio do presidente, que desagradou governadores e prefeitos, que “investem em Educação”, vai contemplar mais de 1,7 milhão de professores brasileiros, dos Estados e dos Municípios. Com isso, o salário dos professores deverá ir de R$ 2.886 para cerca de R$ 3.800. Um dos maiores reajustes da história para os profissionais da Educação.

Hospital Cirurgia I

Marco na Oncologia em Sergipe, o Hospital de Cirurgia realizará, nesta sexta-feira (28), a partir das 10h, solenidade de reinauguração do Serviço de Radioterapia – integrante da primeira etapa do novo prédio da Unacon do Cirurgia, aguardada com grande expectativa pela sociedade. Na mesma ocasião, ocorrerá também a reinauguração da Recepção Histórica e a inauguração do Serviço de Ressonância Magnética.

Hospital Cirurgia II

Trata-se de mais três grandes ações executadas dentro do plano de reestruturação do Hospital de Cirurgia, iniciado com a Intervenção Judicial em novembro de 2018. Desde então, a unidade hospitalar vem passando por amplas modernizações físicas e administrativas, todas com a finalidade de prestar uma assistência integral, de qualidade e humanizada aos pacientes.

Hospital Cirurgia III

Habilitado pelo Ministério da Saúde como uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), o Cirurgia voltou a oferecer tratamentos por Radioterapia em 13 de setembro de 2021, ampliando a oferta do tratamento aos pacientes que lutam contra o câncer em Sergipe, sobretudo aos assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a reativação, foram realizadas 2.540 sessões em 140 pacientes, sendo que 87 já concluíram o tratamento.

Sheyla Galba I

A vereadora Sheyla Galba reforçou a denúncia de que a Climedi, clínica que presta serviços à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, segue com a suspensão de todos os tipos de exames disponibilizados em convênio com o SUS por falta de pagamento pela prefeitura da capital. O problema já dura cerca de 10 dias.

Sheyla Galba II

A informação foi passada por pacientes que estavam com procedimentos agendados e confirmada pela própria parlamentar. “Quem sofre com isso são os cidadãos que dependem do SUS para fazer esses procedimentos, que vão desde um exame de sangue à uma cintilografia óssea”, destacou.

Sheyla Galba III

“Inclusive, há pacientes oncológicos que precisam fazer este tipo de exame e não estão conseguindo por conta desta suspensão, o que pode atrapalhar a continuidade do tratamento”, complementou a vereadora. Sheyla Galba ressaltou a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju ter compromisso e pagar à clínica. “Para que, desta forma, ela volte a realizar os exames pelo SUS, garantindo o direito que assiste ao à população”, complementou.

Joaquim do Janelinha I

Considerado o primeiro Centro de Excelência do conjunto Augusto Franco (Farolândia), o vereador por Aracaju, Joaquim da Janelinha (PROS), disse ter tido a felicidade de fazer uma visita ao Colégio Estadual Professora Ofenísia Freire, ao lado do amigo Valdélio, já que, segundo o parlamentar, o local é estruturado e totalmente organizado.

Joaquim do Janelinha II

“O Ofenísia de fato faz jus ao seu título, portanto, fiquei muito entusiasmado em conhecer de perto e poder verificar junto ao diretor da unidade de ensino, professor Dayvid Figueiredo, todas as suas qualificações”, pontuou Joaquim que ainda complementou.

Joaquim do Janelinha III

“Em nome de Dayvid, parabenizo a todos os que fazem o Ofenísia. Um orgulho para mim como gestor e morador do conjunto saber que no nosso bairro nós temos uma instituição que presta um excelente serviço educacional para a nossa comunidade e município”, finalizou.

TCE & CREA I

A realização de ações conjuntas de fiscalização e controle, sobretudo, na área de Engenharia, foi tema do encontro ocorrido entre o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, e o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea/SE), Jorge Roberto Silveira.

TCE & CREA II

“O Tribunal tem total interesse em dar continuidade a essa parceria com o Crea/SE; vamos ampliar este diálogo para alinharmos novas linhas de trabalho”, afirmou o presidente do TCE, ao registrar sua satisfação com a visita, já que teve vinculação com o Conselho devido à sua formação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

TCE & CREA III

Para o presidente do Crea/SE, esta é uma “boa coincidência”, que facilita o diálogo. “Isso é muito bom para a gente, para todos os profissionais de Engenharia, sabermos que dentro do órgão de fiscalização tem um profissional com quem conversamos como colegas”, destacou. “Nos colocamos à disposição para novas parcerias; já temos um convênio e agora é deixá-lo bem ativo”, acrescentou Silveira.

Cássio Dantas

A visita teve também a presença do coordenador de Engenharia do TCE, Cássio Dantas. “A visita do presidente do Crea/SE estreita a relação entre as duas instituições; está em sintonia com a visão da nova presidência do TCE e com o convênio de cooperação técnica que já existe entre os dois órgãos. Além disto, abre novas possibilidades de troca de informações para tornar mais célere, eficiente e eficaz o processo de controle externo desta Corte”, concluiu.

OAB/SE

Neste mês de janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) divulgou os valores da anuidade para classe advocatícia sergipana em 2022, com os respectivos descontos para adimplentes e inadimplentes definidos em plenário. De acordo com a tabela divulgada na semana passada, Sergipe tornou-se destaque com a menor anuidade do Brasil.

Anuidade

No geral, para advogados (as) atuantes há mais de cinco anos, a anuidade ficou no valor de R$ 660,80 (já com desconto); na sequência estão: Tocantins (R$799), Distrito Federal (R$800), Pernambuco (R$800,00) e Alagoas (R$810). Os valores foram amplamente discutidos na primeira Sessão Extraordinária do Conselho Seccional da OAB/SE, realizada no dia 12 de janeiro.

Danniel Costa

“Votamos um desconto no valor da anuidade para adimplentes e inadimplentes; ficou estabelecido 20% de desconto para adimplentes e 10% para inadimplentes. Estamos buscando oferecer melhores condições para advogados e advogadas poderem quitar seus débitos com a Ordem”, ressalta Danniel Costa, presidente da instituição. O desconto é válido para os pagamentos até o dia 18 de fevereiro do corrente ano, podendo ser parcelado até a mesma data no cartão de crédito em duas vezes. Para ter o desconto de 20%, as pendências de anos anteriores podem ser sanadas até 31 de janeiro.

