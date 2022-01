Lula reafirma apoio à pré-candidatura de Rogério Carvalho e se encontrará com senador nesta sexta-feira, em São Paulo

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou, nesta quinta-feira (27), em entrevista ao jornalista Narcizio Machado no jornal da Fan, que o ex-presidente Lula reafirmou o compromisso dele com a pré-candidatura do PT ao governo de Sergipe. A declaração aconteceu após Rogério Carvalho ter sido questionado do fato de Lula ter recebido, na quarta-feira (26), o governador Belivaldo Chagas (PSD-SE) para uma reunião em São Paulo.

Rogério embarca na tarde desta quinta-feira para São Paulo e terá encontro com o ex-presidente amanhã, 28, pela manhã, n Instituto Lula. A reunião já tinha sido combinada, mas faltava definir dia e hora.

“O presidente (Lula) está muito feliz com o avanço da federação entre PT, PV, PSB e PcdoB aqui e reafirmou o compromisso dele com a nossa candidatura, reafirmou o compromisso dele com o nosso estado e com a agenda que eu tinha apresentado pra ele, quando fui me colocar à disposição de disputar o governo do estado no ano passado”, disse.

O parlamentar petista revelou também que antes da reunião entre Lula e Belivaldo, ele recebeu uma ligação da presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, para saber a opinião dele sobre o encontro.

“Eu disse, olha, é natural. O presidente Lula tem recebido qualquer liderança do nosso país e tem recebido todo os governadores, que votam e que não votam, que estão e que não estão no palanque dele inicialmente, mas e ele tem recebido a todos e ele tem que receber, pela função, pelo papel, pela importância que ele tem hoje, ele tem que receber e acho importante que ele receba o governo Belivaldo Chagas”, afirmou.

De acordo com Rogério Carvalho, antes da reunião, ele recebeu também uma ligação do próprio presidente Lula para tratar do assunto, quando foi convidado para ir até São Paulo para uma reunião presidencial com o ex-presidente. A reunião entre Lula e Rogério Carvalho ficou marcada para sexta-feira (28).

