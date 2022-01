Morre a cantora gospel e pastora Ludmila Ferber, aos 56 anos, vitima de câncer

Morreu nesta quarta-feira (26), aos 56 anos, a cantora gospel Ludmila Ferber, vítima de um câncer no pulmão após lutar contra a doença desde 2018.

Em março do ano passado, a artista anunciou o início do tratamento contra o câncer e comoveu a web com a sua luta diária.

“Hoje começo um novo processo no caminho do milagre. Por conta do aumento das células cancerígenas no fígado, precisei suspender totalmente a quimioterapia que estava tomando já há dois anos, e buscar um novo tratamento. Enfim, para a glória de Deus, eis me aqui neste primeiro dia de uma nova experiência lutando contra o câncer, e crendo e declarando a vitória sobre este gigante! Afinal, Deus vem operando maravilhas em todos os dias desta jornada”, desabafou.

Ludmila Ferber era cantora, compositora e também pastora. O auge na carreira foi no álbum ‘Marcas’, lançado em 1996. A artista acumulava mais de 2 milhões de seguidores na web.

Com informações do UOL