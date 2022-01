O sigilo de Lula e Belivaldo

Diógenes Brayner – [email protected]

O encontro do governador Belivaldo Chagas (PSD) com o ex-presidente Lula da Silva (PT) provocou um burburinho entre todos os segmentos políticos do Estado. Setores do PT puseram as barbas de molho e alguns membros da base aliada levantaram as orelhas. O encontro foi um segredo só. Belivaldo foi a São Paulo na terça-feira à noite e a informação sobre a viagem foi de que trataria de assuntos pessoais. Na realidade a missão seria coletiva. Causou surpresa exatamente pelo sigilo por parte dos dois. A cúpula do PT se espantou, porque sequer fora avisada com antecedência, mas minutos depois da ocorrência do fato.

A informação de que a conversa entre os dois foi ampla, mas o assunto girou apenas sobre política nacional, em análise da atual situação do País, principalmente na área econômica e no segmento saúde não pegou. Sobre isso todos levantaram as sobrancelhas, deixando claro que dificilmente deixariam de tratar sobre a questão das eleições no Estado. Mas ficou só a dúvida, porque até mesmo quando se espalhou à informação de que Belivaldo e Lula haviam se encontrado, praticamente ninguém acreditou, o que surpreendeu o governador em razão de ter votado no ex-presidente já há alguns pleitos.

O PT em Sergipe participou sempre da base aliada que se mantém no apoio ao Governo de Belivaldo Chagas. O próprio senador Rogério Carvalho (PT) elegeu-se em 2018 ao lado de Belivaldo, que se reelegeu governador, tendo como vice Eliane Aquino, indicada pela sigla, que tomou a iniciativa de romper a aliança em 2020, através do ex-deputado Márcio Macedo (PT), se rebelando e disputando a Prefeitura de Aracaju. Agora o fato se repete com Rogério Carvalho que vai ao Governo do Estado. Como sempre estiveram juntos, a questão maior é assumir o Poder, que a sigla perdeu em 03 de dezembro de 2013, com a morte de Marcelo Déda (PT). Como é natural, o petismo deseja retomar o comando do Estado em 2022, sem um discurso que não cheira bem em caso de forçar uma oposição ferrenha, já que todos estiveram juntos há vários anos.

Na lógica de analistas, a continuidade integral da base aliada praticamente não deixaria espaço para mais ninguém brecar a continuidade do projeto. Sequer haveria segundo turno. Mas não é assim que pensa a cúpula petista, embora alguns membros discordem da cisão, que faz crescer lideranças de outros segmentos da oposição e põe em risco a manutenção do projeto político que foi montado e conduzido pelo ex-governador Marcelo Déda. Aliás, no ano passado, quando se iniciou os contatos para indicação de candidaturas, algumas conversas aconteceram para que houvesse um recuo petista e garantisse o avanço do mesmo bloco por mais oito anos. Não se chegou a um entendimento e a disputa vai continuar.

Confirma conversa

Belivaldo Chagas (PSD) confirmou que teve uma conversa com o ex-presidente Lula ontem, em São Paulo, e ouviu dele preocupação com a situação do País.

*** Belivaldo disse que Lula havia demonstrado vontade de conversar com ele, desde quando esteve com outros governadores do Nordeste.

*** Deixou claro que não tratou de nada com Lula que deixe alguém nervoso em Sergipe. Referia-se aos candidatos do PT no Estado.

Encontro agradável

No Instagran, o governador Belivaldo Chagas (PSD) publicou que “para discutir questões relativas ao futuro do Nordeste e do Brasil, estive reunido na tarde desta quarta-feira em São Paulo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”.

*** O governador considerou que foi “um encontro bastante agradável e produtivo”!

Daniel comunica

O presidente regional do PT, João Daniel, foi quem divulgou a informação, disse que fez um comunicado interno sobre encontro entre o governador Belivaldo Chagas (PSD) e o ex-presidente Lula “e vazou”.

*** Ao colunista, o deputado João Daniel explicou que ontem pela manha a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, “me ligou sobre a visita de Belivaldo a Lula”

Visto como natural

Na base aliada – a maioria pega de surpresa – a notícia sobre o encontro de Belivaldo com o ex-presidente Lula foi vista como natural, dentro de um processo político amplo em todo o Brasil.

*** A base ainda não definiu candidato a presidente e é composta por integrantes de vários partidos, embora tenha nascido de um projeto político à esquerda.

Reunião do Comitê

O governador Belivaldo Chagas retorna hoje de São Paulo e à tarde participara da reunião do Comite Técnico e Científico, sobre a Covid em Sergipe

*** A informação é que o Comitê pode decidir sobre a realização do carnaval no Estado, festejo popular que vem sendo suspenso em todo Brasil

Jackson apoia Lula

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) reafirmou ao radialista André Barros a sua pré-candidatura ao Senado Federal e está trabalhando intensamente para que seja o indicado da base aliada.

*** Jackson disse ainda que não abre mão do seu projeto de estar ao lado de Lula: “Todo mundo sabe que eu voto em Lula, todo mundo sabe que Jackson Barreto sempre defendeu a bandeira do presidente Lula”.

*** – Se tem um candidato ao Senado em Sergipe que apoia o presidente Lula, esse candidato é Jackson Barreto. E não faço por oportunismo, disse.

Marcas registradas

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), admite que os políticos devem sentar à mesma mesa e conversar muito.

*** Acha que os problemas devem ser assunto importante para melhorar a qualidade de vida do povo, porque não tem sentido você ser político passar e não deixar o seu nome marcado, como fez João Alves Filho, através das obras e do grande feito da vida dele.

*** Então, é assim. Acho que os homens precisam deixar as suas marcas registradas.

PDT com Edvaldo

Um dos motivos que fez o deputado federal Fábio Henrique passar a Presidência Estadual do PDT para o prefeito Edvaldo Nogueira, foi pela condição que o prefeito tem de formar chapa para deputados.

*** Fábio Henrique vai tratar de sua pré-campanha à reeleição. Para ele, como presidente do partido e candidato, não caberia bem formar chapas nas quais estaria inserido

Lupi fará provisória

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, participou da mudança na Presidência Regional e concordou. Vai nomear a comissão provisória com Edvaldo presidente.

*** Fábio Henrique também vai integrar a comissão.

*** Fábio tem muitos anos no PDT e não pensa deixar o partido, embora a disputa para manter-se na Câmara seja complicada em razão da nova legislação.

Instablidade econômica

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que com inflação acima de 10%, gás de cozinha R$ 120, gasolina R$ 8, preço dos alimentos disparando, trabalhador vê seu salário perder o poder de compra a cada dia.

*** – Três anos sem ganho real e o governo Bolsonaro só sabe provocar instabilidade econômica no país!

