PM reforça segurança pública do estado com novas viaturas

Na manhã desta quinta-feira, 27, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, entregou as chaves das novas viaturas que vão reforçar o policiamento ostensivo e preventivo do estado.

Em meio à entrega dos veículos, realizada na Diretoria de Motomecanização (DMM), o coronel Marcony Cabral agradeceu os esforços do Governo do Estado para que a Polícia Militar recebesse as novas viaturas.

“É um momento de muita satisfação, tendo em vista que quando melhoramos as condições de trabalho dos nossos policiais militares, também estamos elevando a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Diante desses benefícios, é importante reconhecer as ações realizadas pelo governador Belivaldo Chagas e pelo secretário de Segurança Pública João Eloy, que não mediram esforços junto ao Governo Federal, para a aquisição de viaturas novas e de ótima qualidade”.

Os veículos foram destinados às unidades do policiamento operacional, da infraestrutura da Corporação e do trabalho preventivo, a exemplo da Radiopatrulha e do Proerd.

“Nós, que integramos o Batalhão de Radiopatrulha, entendemos essa ação do Comando Geral como reconhecimento aos nossos policiais, como também, a valorização dos recursos disponibilizados. Por isso, tenham certeza que esse veículo destinado à Radiopatrulha será bem utilizado em prol dos sergipanos”, afirmou o comandante do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), tenente-coronel George da Silva.

Ainda durante a entrega das chaves das viaturas, o sargento Genivaldo dos Santos comentou sobre a importância de um veículo novo para o serviço de prevenção realizado pelos policiais militares do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

“Certamente, uma viatura nova e mais equipada vai dinamizar o trabalho da Polícia Militar, principalmente com relação à prevenção primária nas escolas, desenvolvida pelo Proerd. Para se ter uma ideia, durante 20 anos de criação, o Proerd já atendeu mais de 100 mil crianças em todo o estado.”

