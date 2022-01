Prefeito de Canindé participa de audiência sobre segurança dos passeios realizados no Cânion de Xingó

Nesta quarta-feira, 26, o prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano, participou de audiência na Promotoria de Justiça do município para discutir a segurança dos passeios turísticos realizados no Cânion de Xingó. Durante a reunião, os órgãos ambientais e de turismo informaram que, segundo os estudos iniciais desenvolvidos na região, não há qualquer risco iminente de desabamentos que possam colocar os visitantes em perigo.

“No início deste mês, recebemos a triste notícia do acidente no Cânion do Lago de Furnas, em Capitólio, no estado de Minas Gerais. Essa tragédia colocou o país inteiro em alerta. Nossa Secretaria de Turismo, por exemplo, foi sobrecarregada de questionamentos e como primeira medida buscou o contato com os estados vizinhos. Nós também dialogamos com geólogos para obter informações técnicas que pudessem tranquilizar nossos turistas”, ressalta Weldo Mariano.

De acordo com o prefeito, o resultado da audiência será fundamental para reforçar o trabalho que a gestão de Canindé de São Francisco já estava executando junto aos turistas. “É natural que após um acidente da proporção do registrado em Capitólio as pessoas fiquem preocupadas e com receio de realizarem passeios nos cânions. Nós compreendemos isso e comparecemos à audiência para demonstrar o nosso comprometimento com a segurança dos visitantes. Saímos com uma informação extremamente positiva para o nosso município. Os turistas já podem respirar tranquilos que o Cânion de Xingó não oferece qualquer risco”, afirmou Weldo.

Presente à reunião, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, informou que para garantir mais segurança aos turistas será criado um grupo de trabalho de estudos técnicos para tratar do assunto. Ele ressaltou ainda a necessidade de atuar em parceria com o Estado de Alagoas e comunicou que o Governo Federal, através do CPRN, visitará a região no dia 14 de fevereiro, com toda sua equipe técnica.

O encontro reuniu representantes das secretarias de estado e municipal do turismo, de órgãos ligados ao setor, da Marinha, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), além da Defesa Civil.

Ao final da audiência, o promotor de Justiça Paulo José Francisco Alves Filho, da Comarca de Canindé, determinou que a Chesf seja oficiada e, dentro de 30 dias, envie relatório sobre a urna do morcego. O local em questão está interditado, mas visitantes desavisados continuam frequentando a área, o que pode acarretar riscos.

