Barra convoca mais 39 candidatos aprovados no concurso

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Administração, realizou nesta quarta-feira, 26, a convocação de mais 39 candidatos aprovados e nomeados no último Concurso Público. Eles atuarão nos seguintes cargos: enfermeiro, agente comunitário de saúde – área 3, agente comunitário de saúde – área 8, agente comunitário de saúde – área 10, agente de endemias, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem – urgência, técnico de enfermagem – ESF, profissional de educação física, psicólogo, condutor de ambulância, fonoaudiólogo e assistente social.

De acordo com o Edital de Convocação 002/2022, nesta primeira fase o candidato deverá comparecer à Secretaria Municipal de Administração, localizada na Praça Santa Luzia, nº 80, Centro, de 1º a 7 de fevereiro, das 8h às 12h, munidos de cópia e original de documentação pessoal e profissional, além das declarações e formulários relacionados no edital.

Já na segunda fase, o candidato convocado será submetido a uma perícia pré-admissional a ser realizada pelo órgão de saúde ou médico do trabalho indicado pela Prefeitura, o qual produzirá laudo com decisão terminativa, após análise dos exames a serem apresentados pelo candidato. A relação de exames também consta no Edital de Convocação disponível através do link abaixo.

Após a conclusão das duas fases, o candidato será empossado mediante Termo de Posse e, nos termos da Lei Orgânica Municipal, da Lei Complementar nº 04/2011 – Estatuto do Servidor Público do Município de Barra dos Coqueiros/SE -, e outras legislações pertinentes.

Edital de Convocação Nº 002/2022: https://www.barradoscoqueiros.se.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=2640&c=846&m=0

Fonte assessoria