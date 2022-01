Secretaria de Estado da Saúde recebe 48.550 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta

Os imunobiológicos chegaram ao aeroporto de Aracaju às 14h40 e foram encaminhados para a Central de Imunização da Secretaria

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta quinta-feira, 27, mais doses de vacinas contra a Covid-19. Foram 22.230 doses do imunizante Pfizer e 26.320 doses da Coronavac, destinadas para primeira e segunda dose. Os imunobiológicos chegaram ao aeroporto de Aracaju às 14h40 e foram encaminhados para a Central de Imunização da Secretaria.

A SES enviará nesta sexta, 28, para as regiões de Saúde, as 21 mil vacinas pediátricas da Pfizer, que chegaram na última terça-feira, e os 13.160 imunizantes Coronavac. As vacinas Pfizer infantil são destinadas à imunização de crianças de 5 a 11 anos e a Coronavac será para a primeira dose de crianças de 6 a 11 anos.

Até o momento, a Secretaria de Estado da Saúde enviou aos municípios 4.011.089 doses. Foram aplicadas como primeira dose 1.773.723; como segunda dose 1.559.501; como dose única 40.125 e 381.793 como dose de reforço. A cobertura vacinal de primeira dose está em 78,22% e 68,98% estão com a imunização completa.

Foto SES