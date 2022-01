TV ganha o 1º programa gastronomia: o Cozinha Bonita & Cheirosa

A televisão sergipana vai ganhar o primeiro programa de gastronomia. Idealizado e comandado pela Chef Seichele Barboza, o “Cozinha Bonita e Cheirosa” será exibido na TV Aperipê, Youtube, Instagram, Facebook, sites, entre outras multiplataformas digitais.

Com muito alto astral, formato leve, descontraído e com linguagem acessível, Seichele vai apresentar aos telespectadores saborosos pratos da gastronomia sergipana em 25 episódios de 25 minutos, divididos em cinco temporadas, exibidos um a cada semana, durante seis meses. O roteiro do programa também conta com entrevistas, viagens por Sergipe e apresentações artísticas.

De acordo com a idealizadora do programa, a viagem gastronômica do Cozinha Bonita & Cheirosa com Seichele Barboza resgata e compartilha a história, cultura, gastronomia e ancestralidade do povo sergipano.

“Tenho como missão levar e elevar Sergipe para o mundo conhecer. Nosso povo tem belezas inatas ainda pouco difundidas, que vão do café de quiabo ao Bufu, do barro do Rio São Francisco as catadoras de mangaba, da cocada de cacto até a moquequinha de Aratu, do amendoim cozido ao uso do majongome. É uma miríade de cultura e arte. Sou grata por nascer na terra mais pura do mundo!”, disse a Chef.

O projeto, cuja produção foi contemplada pela Lei Aldir Blanc, culminará no lançamento do livro de receitas e histórias da vivência do programa e, também, com uma exposição fotográfica do Cozinha Bonita & Cheirosa com Seichele Barboza.

“O alimento é o elo que liga nossa ancestralidade é o cordão umbilical que nutri dia após dia a cultura que é levada de geração a geração. Somos um povo que tem como origem a pureza e a sabedoria do índio, a força e a garra do negro e a vontade de conhecer e desbravar do branco. Dessa mistura vem a manifestação de nossa cultura, ímpar no planeta”, afirmou a Chef.

O programa Cozinha Bonita & Cheirosa com Seichele Barboza vai ao ar aos domingos, às 11h, com reprise as quartas-feiras, às 11h30, pela TV Aperipê.

Quem é Seichele Barboza?

A Chef de cozinha é pesquisadora e percussora dos diálogos sobre a importância da cultura alimentar de Sergipe. Ela é proprietária do Seu Sergipe Bistrô, restaurante localizado no Bairro Atalaia, em Aracaju, que resgata a cultura alimentar sergipana com a expressão artística dos seus pratos autorais, aliados aos princípios da Fusion Food e Slow Food.

Seichele também é palestrante e realiza oficinas e aulas shows em diversas comunidades do estado. Além de contribuir e fazer parte de projetos literários ligados à gastronomia e história sergipana.

Recentemente, a convite da Rede Globo, ela participou da primeira edição do reality show “Mestre do Sabor”, representando o estado em nível mundial. Com seu carisma, Seichele conquistou o Brasil e o coração dos sergipanos.

“Eu estou realizando um sonho. Sinto-me como se estivesse sendo mãe desse primeiro filho de muitos que virão por aí. Esse lançamento está mexendo com os meus sentimentos, estou convocando várias pessoas para vibrarem junto da Cozinha Bonita e Cheirosa com Seichele Barboza. Estou muito feliz com cada pedacinho, take, trilha sonora do programa… porque ele foi montado com muito amor e carinho”, ressaltou a Chef.

*Serviço*

Evento: Lançamento do Programa Cozinha Bonita & Cheirosa com Seichele Barboza

Dia: 31 de janeiro de 2022.

Horário: 18 Horas.

Local: Museu da Gente Sergipana.

Por Osanilde Oliveira