Vem aí a chatice da propaganda partidária

Extinta em 2017, a insuportável propaganda partidária está de volta neste primeiro semestre. A Justiça Eleitoral já definiu o tempo reservado aos 23 partidos que cumpriram os requisitos para utilizá-lo em até 610 inserções. 11 legendas terão mais tempo no rádio e na televisão, cabendo a cada uma delas 20 minutos e 40 inserções cada. Pela nova regra, a propaganda partidária passa a ser divulgada fora do período de campanha eleitoral deste ano, em horário nobre, entre 19h30 e 22h30. Serão inserções de 30 segundos no intervalo da programação normal das emissoras. Uma lástima para os olhos e ouvidos da indefesa população. Só Jesus na causa!

PDT muda de mãos

O prefeito Edvaldo Nogueira é o novo manda chuva do PDT em Sergipe. A troca de comando da legenda foi oficializada ontem, durante reunião entre o gestor aracajuano e o deputado federal Fábio Henrique, que abriu mão da presidência e deve também deixar o PDT. O parlamentar pensa em se filiar num partido que potencialize a sua reeleição, pois se permanecer no reduto pedetista dificilmente renovará o mandato. Edvaldo, por sua vez, terá a missão de atrair novos quadros para o partido, visando fortalece-lo para o embate eleitoral que se avizinha. Marminino!

Tudo como dantes

Por que será que os policiais sergipanos deixaram de apreender equipamentos do jogo do bicho e suspenderam a rigorosa fiscalização dos ônibus de Aracaju? Quando deflagaram o Movimento Polícia Unida, os agentes da lei desencadearam barulhentas operações contra os jogos de azar e a documentação irregular dos coletivos. Só que, tão rápido quanto começou, a ação parece ter sido abortada. Falar nisso, os líderes do Movimento reivindicatório ficaram satisfeito com a reunião que tiveram, ontem, com o secretário da Segurança, João Eloy. Ah, bom!

Lula lá e cá

Quem teve uma longa e amistosa conversa com o presidenciável Lula da Silva (PT) foi o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD). Os dois se encontraram, ontem, em Brasília para discutir sobre a situação do Brasil, o crescimento da fome e do desemprego. Chagas jura que não trataram sobre as eleições em Sergipe, onde o PT já definiu que o senador petista Rogério Carvalho disputará o governo, justamente contra o grupamento liderado por Belivaldo. Independente disso, num 2º turno das eleições entre Lula e Jair Bolsonaro (PL), o governador vota no “Barba” sem pestanejar. Alguém aí duvida?

Carnaval ameaçado

Quer apostar uma mariola de goiaba como o governo de Sergipe vai proibir a realização de Carnaval no estado? A proibição deve ocorrer por conta do exagerado crescimento dos casos de covid-19 e, por consequência, dos internamentos hospitalares. Em Aracaju e pelo mesmo motivo, a folia momesca já foi proibida pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). O governador Belivaldo Chagas (PSD) tomará a decisão sobre o Carnaval após a reunião do Comitê Técnico-Científico, agendada para esta quinta-feira. Aguardemos, portanto!

A força do poder

O grande beneficiado com a expulsão pelo DEM dos vereadores Zé Veio, Miguel da Loja e Daisy Lima foi o prefeito de Ribeirópolis, Rogério Sobral (PL). Antes do bota fora demista, o gestor tinha minoria entre os 11 vereadores, mas agora conta com o apoio da maioria da Câmara. É que o trio expulso do Democratas se incorporou oficialmente à bancada governista. Já o DEM, que contava com seis dos 11 parlamentares de Ribeirópolis, agora só dispõe de três. Coisas da política!

JB com pressa

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) defende que os governistas definam logo quem vão apoiar para o Senado. E sem modéstia, ele avisa que se acha o melhor nome da situação para encarar a empreitada. JB afirma que merece ser candidato a senador pelo seu papel histórico. Ah, bom! O ex-governador também deixa claro que é eleitor de carteirinha do presidenciável Lula da Silva (PT) e acha importante ser eleito para ajudar o petista a recolocar o Brasil nos trilhos. Aff Maria!

Vai à reeleição

E a deputada estadual Goretti Reis (PSD) comunicou que disputará a reeleição. Em nota, ela disse que a decisão foi tomada em comum acordo com a família: “Enquanto mulher, mãe, tia, avó vou estar nas trincheiras de luta defendendo um trabalho nutrido de honestidade e zelo”, afirma. Dirigindo-se aos eleitores, a parlamentar lagartense jura que “nunca irei manchar um mandato político tão nobre em meu Estado. Não irei decepcionar meu eterno pai Artur Reis. Darei continuidade ao trabalho”, discursa. Então, tá!

Dinheiro na mão

O governo de Sergipe inicia hoje o pagamento da folha salarial deste mês. Nesta quinta, bota a mão na grana quem trabalha das Secretarias de Educação, da Saúde e das fundações da Saúde. Já os servidores ativos das demais secretarias, fundações, autarquias, empresas, inativos e pensionistas recebem os salários amanhã. Junto à folha, o governo está pagando aos aniversariantes de janeiro, 50% do 13º salário deste ano. Supimpa!

No estaleiro

As deputadas estaduais Maria Mendonça (PSDB) e Janier Mota (PL) testaram positivo para a covid-19. “Graças a Deus estou bem, mas como prevê o protocolo, ficarei em isolamento”, postou a tucana nas redes sociais. Infectada pela segunda vez, Janier informou que “estou bem, sentindo apenas sintomas leves e respeitando o isolamento”. A parlamentar ressalta que a vacinação contra a covid-19 reduz os sintomas e os índices de hospitalização e óbitos”. Viva a ciência!

