Vereadora volta denunciar suspensão de exames em clínica por falta de pagamento da prefeitura

A vereadora Sheyla Galba reforçou a denúncia de que a Climedi, clínica que presta serviços à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, segue com a suspensão de todos os tipos de exames disponibilizados em convênio com o SUS por falta de pagamento pela prefeitura da capital. O problema já dura cerca de dez dias.

A informação foi passada por pacientes que estavam com procedimentos agendados e confirmada pela própria parlamentar. “Quem sofre com isso são os cidadãos que dependem do SUS para fazer esses procedimentos, que vão desde um exame de sangue à uma cintilografia óssea”, destacou.

“Inclusive, há pacientes oncológicos que precisam fazer este tipo de exame e não estão conseguindo por conta desta suspensão, o que pode atrapalhar a continuidade do tratamento”, complementou a vereadora.

Sheyla Galba ressaltou a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju ter compromisso e pagar à clínica. “Para que, desta forma, ela volte a realizar os exames pelo SUS, garantindo o direito que assiste ao à população”, complementou.

