Belivaldo suspende reunião da base aliada para 07 de fevereiro, porque pré-candidato Fábio Mitidieri testou positivo para Covid

O governador Belivaldo Chagas (PSD) cancelou a reunião da base aliada que ocorreria nesta próxima segunda-feira (31), para o mesmo dia da segunda semana de fevereiro, dia 07. Decidiu pelo adiamento no final da noite desta sexta-feira (28) por ter recebido comunicação do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) de que havia adquirido Covid.

Mitidieri está em casa, passa bem e soube que estava com a Covid depois de testar positivo em exame que fez nesta sexta-feira. Fábio Mitidieri é pré-candidato a governador do Estado no pleito deste ano, e o governador decidiu pelo adiamento da reunião de segunda-feira (28) porque considerou que não seria justo tratar sobre a sucessão na ausência de um dos pré-candidato à sucessão.

O deputado federal Fábio Mitidieri está sob cuidados médicos e espera estar em condições de participar do encontro dos demais candidatos majoritários que puseram seus nomes à disposição para indicação da maioria dos membros do bloco para ser o escolhido a disputar o Governo.

O governador Belivaldo Chagas disse que não poderia tratar sobre a sucessão com a ausência de um dos pré-candidatos e admitiu que a reunião vai tratar das eleições majoritárias e discutir a formação de chapas para pré-candidatos a deputados estadual e federal. O encontro que será realizado na segunda-feira (07/02) não vai definir candidaturas.