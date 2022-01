Comissão da Corrida Cidade Aracaju planeja próxima edição

A comissão responsável pela organização da Corrida Cidade de Aracaju iniciou o planejamento para a próxima edição do evento, a 37ª, ainda sem data marcada para ser realizada. Reunidos na Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), quarta-feira (26), os coordenadores gerais das equipes de gerenciamento do evento alinharam as estratégias iniciais que pautarão a próxima reunião do grupo, agenda para o dia 2 de fevereiro.

Tal reunião será mais específica, somente com as coordenações de solenidades, premiação, alimentação e hidratação, já que são as mais críticas em atenção para o desenvolvimento da corrida. “A reunião atendeu perfeitamente seus objetivos de verificar as pendências, montagens de equipes e agendamento das próximas reuniões, que ficaram definidas para ocorrer todas as quartas-feiras até o dia da corrida”, declara Ricardo Fonseca, presidente da comissão da corrida.

Em um momento atípico, devido à pandemia do coronavírus, a edição deste ano do evento exigirá protocolos sanitários mais específicos, diferentes das dos anos anteriores. “Resgatamos os principais pontos positivos e negativos da última edição da corrida, realizada, em 2019, para apresentar propostas que melhorem a edição deste ano”, completa o secretário da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen.

De modo a otimizar a organização do evento, a comissão da Corrida Cidade de Aracaju, formada por servidores da Sejesp, criou 12 coordenações, cada uma delas com um coordenador geral comandando uma equipe para o desenvolvimento de tarefas específicas relacionadas à estrutura, transporte, hidratação, comunicação e marketing, premiação e solenidades, alimentação, compras e finanças, voluntários, técnica e arbitragem, trânsito, segurança hospitalar, além das coordenações administrativa e de largada e percurso.

Expectativa

Desde sua última edição, em 2019, a Corrida Cidade de Aracaju, consolidada no calendário aracajuano como prova organizada em celebração ao aniversário da cidade, que movimenta diversos setores da economia e do turismo esportivo, precisou ser suspensa por conta da pandemia de coronavírus.

Entretanto, a Prefeitura de Aracaju vem trabalhando para que a edição suspensa possa acontecer dentro dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos de saúde, seguindo as orientações dos protocolos de segurança.

A expectativa para que a 37ª edição da corrida aconteça ainda este ano é grande para os corredores acostumados com a tradicional prova de rua. Atletas amadores e profissionais têm intensificado a preparação para a competição, como afirma a professora Lívia Pires, que comanda o clube de corrida Lívia Team.

“Todos os corredores estão com uma expectativa muito grande, e o número de participantes e alunos acabou aumentando nesse período, com o foco de praticar para a prova por meio de treinos específicos que cada clube de corrida prepara para que seu corredor e sua corredora estejam prontos. E mesmo com a situação que vivenciamos nesse momento, ainda estando em pandemia, estamos tomando todos os cuidados para que os treinos sejam realizados de forma segura e também para que os atletas estejam preparados para essa conquista”, destaca Lívia.

