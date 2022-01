Crianças de 6 anos sem comorbidades já podem ser vacinadas em Socorro

A vacinação contra a Covid-19 para as crianças de SEIS anos sem comorbidades já está disponível no município, a partir desta sexta-feira, 28. Além delas, o município também continua vacinando o público de 7 a 11 anos sem comorbidades, e as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiências permanentes.

A vacinação ocorre de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Atenção, pais e responsáveis! Lembrem-se de conferir os pontos de vacinação, as listas de comorbidades e deficiências permanentes e não esqueçam de levar a documentação necessária.