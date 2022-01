Cuidador Social: prazo para inscrições encerra na segunda-feira, 31

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Assistência Social (PSS Semfas), que visa a contratação temporária de 110 cuidadores sociais, mais cadastro reserva, têm até as 23h59min da próxima segunda-feira, dia 31, para acessar o site da Prefeitura de Aracaju e se inscrever a partir do formulário específico.

Todas as etapas da selação serão realizadas no formato virtual. Por isso, antes de se inscrever, o candidato deve ler e conhecer todo o Edital de Abertura e preencher corretamente o formulário, pois não será possível adicionar informações complementares após a confirmação do cadastro. A inscrição no PSS é gratuita e cada candidato só poderá se inscrever apenas uma vez.

De acordo com levantamento feito pela Comissão Organizadora do certame, desde o início das inscrições, em 14 de janeiro, até a manhã desta quinta-feira, 27, aproximadamente 3.260 pessoas já acessaram a página da Prefeitura e se cadastraram. A Comissão também avalia que esse quantitativo deve superar os 4.000 até o último dia do prazo de inscrições.

Segundo o Edital de Abertura, os profissionais contratados via Processo Seletivo terão como principal função contribuir para a qualidade de vida dos usuários das unidades de acolhimento ligadas à Secretaria da Assistência Social de Aracaju. A jornada de trabalho de cada profissional é de até 44 horas semanais, e a remuneração é de R$1.212,00.

O PSS é uma realização da Prefeitura de Aracaju, sob a execução da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) em concomitância com a Secretaria da Assistência Social. O resultado final do certame deverá ser publicado no dia 17 de maio deste ano.

