“É enfim mais um passo pela garantia do direito do povo à saúde”, diz Gracinha Garcez sobre reinauguração no Cirurgia

Nesta sexta-feira, 28, a deputada estadual, Gracinha Garcez, esteve presente à solenidade de reinauguração do Serviço de Radioterapia do Hospital Cirurgia, em Aracaju. “Esse momento foi muito aguardado. É, enfim, mais um passo pela garantia do direito do povo à saúde”, afirmou.

“A sociedade sergipana esperou cerca de três anos por isso e, agora, os pacientes oncológicos poderão finalmente contar com o Hospital Cirurgia para seus tratamentos. Sem ele, a saúde pública em Sergipe fica comprometida, então hoje é um dia de grande avanço”, completou.

Além de enaltecer o progresso, a parlamentar defendeu a ação como imprescindível, pois o direito à saúde se insere na esfera dos direitos sociais constitucionalmente garantidos que necessitam ser efetivados com prioridade à toda a população.

Na solenidade, também foram realizadas a reinauguração da Recepção Histórica da unidade e a inauguração do Serviço de Ressonância Magnética. Agora, o Cirurgia é habilitado pelo Ministério da Saúde como uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia.

O Cirurgia atua com serviços para o Sistema Único de Saúde em atendimentos ambulatoriais, oncologia, cirurgias cardíacas, vasculares e neurocirurgia. Entre representantes do Hospital e da sociedade civil, a cerimônia foi prestigiada também pelo governador, Belivaldo Chagas, pela vice-governadora, Eliane Aquino, e pelo presidente da Alese, Luciano Bispo.

Fonte e foto assessoria