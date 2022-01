Educação estadual promove formação para equipes do ensino médio

Professores e gestores das 72 escolas de ensino médio em tempo integral, além de técnicos da Seduc, passarão por uma extensa agenda formativa entre os dias 2 e 11 de fevereiro

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) preparou uma extensa agenda formativa para professores e equipes diretivas das 72 escolas de ensino médio em tempo integral, a acontecer entre os dias 2 e 11 de fevereiro, nos teatros Tobias Barreto e Atheneu, e no Arcus Hotel Aracaju. A programação 100% presencial está dividida em dois módulos: a “Formação Novo Ensino Médio em Tempo Integral” e “Formação Inicial Programa Escola Educa Mais e Novo Ensino Médio em Tempo Integral”, com atividades das 8h às 17h.

O primeiro módulo de formação, de 2 a 4 de fevereiro, terá abertura no Teatro Tobias Barreto, seguida de programação no Arcus Hotel Aracaju, para os professores selecionados e gestores do Programa Escola Educa Mais dos anos de 2017 a 2019. Já o segundo módulo, no período de 7 a 11 de fevereiro, será a vez dos professores e gestores selecionados do Programa Escola Educa Mais dos anos de 2020 a 2022, além dos professores não selecionados e contratados, que irão atuar nas escolas EMI em 2022, cujas atividades terão início no Teatro Atheneu, e seguem no Arcus Hotel Aracaju.

A coordenadora geral do Núcleo de Educação em Tempo Integral (Ngeti), professora Emanoela Ramos, explicou que os módulos formativos contemplam tanto os profissionais que atuam na área pedagógica quanto administrativa das escolas, cujas ações irão acontecer de forma simultânea durante a programação, tendo como público-alvo os professores, gestores, coordenadores e técnicos da Seduc. “Nas duas programações teremos a integração dos setores da Seduc, diretorias regionais de educação, alguns convidados de escolas, que vão socializar as práticas exitosas, bem como a participação de convidados de instituições parceiras como o Politize, BEI Educação e Viven”.

Formação Novo Ensino Médio em Tempo Integral

Na quarta-feira, 2, a Seduc inicia a agenda formativa com a palestra Concepções do Novo Ensino Médio em Tempo Integral, e as oficinas em Metodologias de Êxito, abordando o protagonismo, estudo orientado, tutoria e eletivas de pré-aprofundamento. Na quinta-feira, 3, as equipes dão continuidade às atividades das oficinas, além do trabalho pedagógico integrado, englobando a gestão de áreas de conhecimento, e salas temáticas sobre rotinas de gestão e liderança servidora. O último dia de formação será na sexta-feira, 4, com ações voltadas para as metodologias ativas, ambientes de aprendizagem, pesquisas escolares, avaliação, plano de ação e indicadores de gestão.

Formação Inicial Programa Escola Educa Mais e Novo Ensino Médio em Tempo Integral

A programação formativa continua na semana seguinte. Na segunda-feira, 7, o dia será iniciado com as palestras ‘A história com um pouco de nós’ e ‘Concepções do Novo Ensino Médio em Tempo Integral’. Outro momento será reservado para tratar sobre os princípios educativos, eixos formativos e protagonismo juvenil. Já na terça-feira, 8, e quarta-feira, 9, as equipes irão se debruçar nas nuances das Metodologias de Êxitos, sobre as quais abordarão assuntos específicos como projeto de vida, protagonismo, estudo orientado, eletivas livres, tutoriais e eletivas de pré-aprofundamento. Ainda na quarta, acontecem as oficinas de estrutura e rotinas em Tecnologia de Gestão Educacional (TGE).

Direcionada ao administrativo e pedagógico, durante a agenda de trabalho da quinta-feira, 10, ocorre a palestra ‘Trabalho Pedagógico Integrados: gestão das áreas de conhecimento’. Simultaneamente, são realizadas salas temáticas de gestão de equipes e liderança servidora. Em outra ocasião, no período da tarde, as atividades terão continuidade com a palestra metodologias ativas, instrumentos de gestão e acompanhamento de indicadores educacionais.

O encerramento do ciclo formativo acontece na sexta-feira, 11, com ações em torno das temáticas: avaliação na perspectiva do Novo Ensino Médio em Tempo Integral, parcerias e a comunicação com a comunidade, com o Ascom Itinerante, projeto da Assessoria de Comunicação da Seduc, além de comunidades de aprendizagem e liderança juvenil. No último dia de formação também serão abordados o Plano de Ação da Seduc e os 100 primeiros dias.

Foto : Arquivo/ Maria Odília