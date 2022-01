Estância: reforma do estádio Francão está sem previsão para começar

Na manhã desta sexta-feira, 28, a Superintendente Especial de Esporte de Sergipe, Mariana Dantas, informou ao repórter, Adriano Alves, que os recursos, da emenda parlamentar, do deputado federal Fábio Mitidieri, no valor de um milhão e meio de reais, para a reforma do Estádio Estadual Augusto Franco – “Francão”, não tem previsão da sua emenda ser liberada pelo Governo Federal. Então, não existe previsão das obras de reformas do Francão.

Leia a baixo, matéria que saiu na imprensa sergipana, dia 16 de abril do ano passado, quando Mariana Dantas fala da reforma desse estádio.

Redação Tribuna Cultural

Em entrevista na tarde desta quinta-feira (15) no programa Gata Amarrada da Rio FM de Estância, a Superintendente Especial de Esporte de Sergipe, Mariana Dantas revelou que a reforma do Estádio do Francão vai acontecer e que uma equipe de engenharia já esteve no local para fazer os estudos.

De acordo com Mariana o estádio passará por uma reforma geral no tocante a arquibancada, a parte elétrica, banco de reserva, hidráulica, vestiários e pintura em geral como os devidos reparos necessários.

Ainda de acordo com Mariana Dantas a reforma vai custar aos cofres públicos cerca de R$ 1,5 milhões, fruto de uma emenda do deputado federal Fábio Mitidieri do PSD.

Sobre a previsão de inicio das obras de reforma do estádio está prevista para o termino de 2021 ao inicio de ano de 2022 porque ainda depende dos projetos de engenharia, orçamentos, licitações e outros objetos burocráticos para execução das obras.

Ela adiantou que o Estádio Estadual Governador Augusto Franco ‘Francão’ em Estância é prioridade e que breve o Governo do Estado entregará aos estancianos a praça totalmente reformada.

Por: Washington Reis – Sergipe Repórter