FETAM e Sindicatos lançarão Campanha ‘A gente faz nossa parte, prefeito faça a sua’

A Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe (FETAM/SE) vai realizar na manhã desta sexta-feira 28, a partir das 08h, no auditório da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe (CUT Sergipe), em conjunto com os sindicatos dos servidores públicos municipais que representam a categoria em diversos municípios sergipanos, o lançamento da Campanha Salarial Unificada 2022: “A gente faz a nossa parte, prefeito faça a sua!”, que se estrutura em três pilares: valorização salarial; implantação e melhoria da carreira; e a defesa de concurso público para ingresso no funcionalismo municipal.

A FETAM/SE compreende que para a construção do desenvolvimento e bem estar social da cidade é necessário fortalecer o serviço público municipal e, assim, promover uma política de valorização daqueles que cuidam do povo. Neste sentido, já iniciamos as negociações em muitos municípios, alguns até já negociados a revisão salarial como Campo do Brito, Nossa Senhora da Glória e Monte Alegre, porém entendemos que é preciso intensificar as ações e cobrar, inclusive, aos municípios que ainda pagam o salário base menor que o mínimo aos seus servidores, como por exemplo: Boquim, Carira, Itabi e Estância.

“São os servidores e servidoras que fazem o serviço público acontecer, por isso, se faz necessário e urgente que os prefeitos adotem uma política de valorização com condições de trabalho, salário digno e uma carreira decente para o funcionalismo. A defesa do serviço público municipal e a valorização dos servidores é a chave para o desenvolvimento social de nossas cidades”, expressou Itanamara Guedes, Presidenta da Fetam.

A Campanha Salarial deste ano traz como pauta de reivindicações: a Instauração da mesa de negociação permanente, aplicação da revisão salarial de forma linear a todos os servidores, de no mínimo 10,2%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), atualização do Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), regulamentação do pagamento da gratificação de desempenho do Programa Previne Brasil aos servidores da saúde, regulamentação do pagamento da gratificação de desempenho do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), aos agentes de combate às endemias. E, também, integra a Campanha Nacional Salarial da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal (CONFETAM).

O quê?

Lançamento da Campanha Salarial 2022: A gente faz a nossa parte, prefeito faça a sua!

Onde?

Auditório da CUT Sergipe – Rua Porto da Folha, 1039, Bairro Cirurgia – Aracaju/SE

Quando?

Dia 28 de Janeiro, a partir das 08h

Quem?

Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Sergipe (FETAM/SE) e os Sindicatos dos Servidores Públicos dos Municípios Sergipanos.

Por: Bruno Balbino – FETAM