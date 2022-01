Belivaldo Chagas participa de reativação da radioterapia do Hospital Cirurgia em Aracaju

O governador Belivaldo Chagas participou, nesta sexta-feira (28), das reinaugurações oficiais do Serviço de Radioterapia, da Recepção Histórica e da inauguração do Serviço de Ressonância Magnética do Hospital Cirurgia. O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), mantém contrato com Hospital Cirurgia para prestação de serviços de saúde, prevendo consultas, exames e cirurgias, e a reinauguração do serviço de Radioterapia e inauguração do serviço de Ressonância Magnética ampliará a assistência aos usuários do SUS, principalmente àqueles que dependem da atenção oncológica do Estado.

“Esse hospital é um equipamento público histórico e é extremamente importante a sua revitalização, isso vem acontecendo há algum tempo. Eu quero parabenizar a atual gestão do Hospital Cirurgia pelo excelente trabalho que estão realizando e pelos excelentes serviços que estão prestando à sociedade. Fiz questão de estar aqui, tenho apoiado desde o início essa revitalização e vou continuar apoiando as ações do Hospital de Cirurgia para que ele continue prestando grande serviço à sociedade”, afirmou o governador Belivaldo Chagas.

Além da Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hospital Cirurgia, a Unacon do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho – HGJAF (Huse) oferta serviços de radioterapia aos pacientes do Estado, enquanto os serviços de ressonância são terceirizados pela SES.

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitoza, considera a nova unidade de extrema importância para o estado. “A somação de uma outra Unacon amplia o acesso. A tecnologia ofertada aqui, hoje, vai facilitar a adesão de pacientes, então, para o estado de Sergipe, ganha a Saúde, ganha a rede estadual e ganham os sergipanos”, enfatizou.

Unacon do Cirurgia

O Serviço de Radioterapia integra a primeira etapa do novo prédio da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Cirurgia. Junto com a inauguração do serviço de Ressonância Magnética e reinauguração da Recepção Histórica, as ações foram executadas dentro do plano de reestruturação do Hospital de Cirurgia, iniciado com a Intervenção Judicial em novembro de 2018. Desde então, a unidade hospitalar vem passando por amplas modernizações físicas e administrativas, todas com a finalidade de prestar uma assistência integral, de qualidade e humanizada aos pacientes.

“Nós fomos o primeiro hospital a ter a radioterapia no estado de Sergipe. Passamos 2 anos sem esse serviço e, agora, voltamos a fazer, mas com outra qualidade, com a tecnologia avançada, digna para cada paciente, principalmente para os pacientes do SUS, para dar qualidade e diminuir o tempo de espera desses pacientes ao seu tratamento”, destacou a interventora judicial do Hospital Cirurgia, a enfermeira Márcia Oliveira Guimarães.

Habilitado pelo Ministério da Saúde como Unacon, o Cirurgia voltou a oferecer tratamentos por Radioterapia em 13 de setembro de 2021, ampliando a oferta do tratamento aos pacientes com câncer em Sergipe, sobretudo aos assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Desde a reativação, foram realizadas 2.540 sessões em 140 pacientes, sendo que 87 já concluíram o tratamento.

A Radioterapia do Cirurgia é formada por um corpo técnico especializado e está equipada com o Acelerador Linear Elekta, com plataforma e softwares de planejamento e gerenciamento de última geração, dotados de novas tecnologias em tratamentos por radiação ionizante, com alta precisão, disponibilizados atualmente nos grandes centros nacionais e internacionais. O Acelerador Linear tem capacidade para tratar aproximadamente 80 pacientes por dia, garantindo qualidade, segurança e acurácia (nível de exatidão dos resultados obtidos pela aplicação de tecnologia) durante os procedimentos.

Equipamentos

O novo acelerador do Cirurgia foi adquirido através do Convênio Federal 765777/2011, firmado com o Ministério da Saúde, onde consta também a aquisição de uma Ressonância Magnética e um Tomógrafo – que também têm aplicação nos diagnósticos e tratamentos dos pacientes oncológicos.

“O Hospital comprou um novo aparelho, que é extremamente moderno, um dos melhores do país e, agora, a gente tem um tratamento adequado. Desde o ano passado começamos este atendimento e mais de 80 pessoas já foram tratadas e mais 140 estão em tratamento. E esse tratamento agora continua, devemos abrir outros horários, outros grupos para tratar cada vez mais pessoas”, disse o médico Rilton Morais, diretor técnico do hospital. O médico destacou, também, a preocupação com o acolhimento dos pacientes que também foi uma das motivações para a reinauguração do prédio histórico.

A Ressonância Magnética – a primeira do Cirurgia em quase 96 anos de história – é capaz de realizar entre 20 e 30 exames por dia, sendo que já foram realizados mais de 350 exames desde o início do seu funcionamento em maio de 2021. O aparelho oferece uma grande variedade de exames diagnósticos por imagem nas mais diversas áreas, ajudando na detecção de tumores, lesões, entre outros diagnósticos.

Já o Tomógrafo Phillips Brilliance Big Bore tem sido usado para o planejamento dos tratamentos de radioterapia, bem como procedimentos de suporte, estadiamento (processo para determinar a localização e a extensão do câncer presente no corpo de uma pessoa) e diagnóstico.

Segundo a gestão do Cirurgia, no processo de reativação da Unacon foi fundamental a atuação do Ministério Público Federal no suporte à execução e conclusão do Convênio Federal que adquiriu os equipamentos, assim como o apoio dos parlamentares sergipanos e do governador Belivaldo Chagas, sem os quais não haveria os recursos necessários à execução da obra que abriga os equipamentos, já que o espaço físico precisou passar por reforma e adaptações.

Recepção histórica

A reinauguração da Recepção Histórica, depois de quase duas décadas fechada, é outro grande marco para o Cirurgia. Com acesso pela Avenida Desembargador Maynard, o espaço foi totalmente restaurado e, a partir de agora, será a porta de entrada principal de pacientes, acompanhantes e visitantes em uma área moderna e acrescida de estrutura de acessibilidade.

“A gente costuma dizer que casa tem a cara do dono, então o Hospital de Cirurgia precisava ter essa cara, que é a cara lá de 1926, retornando às bases, consolidando a missão mesmo de amor e ciência que foi o seu primeiro tijolo”, ressaltou a enfermeira Márcia Oliveira Guimarães.

Ainda na Recepção Histórica, a sala de Dr. Augusto Leite – fundador do Cirurgia – também foi recuperada após mais de 30 anos fechada, graças a recursos doados pela Família Leite Franco e por membros do Conselho do hospital. A sala será destinada para as reuniões do Conselho Deliberativo da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC).

Mais parceria com o Estado

Com a suspensão dos serviços de radioterapia do Cirurgia em agosto de 2018, o governo do Estado, através da SES, garantiu a continuidade do tratamento dos pacientes com câncer, em uma demonstração de respeito à vida dos usuários do SUS, por meio do Centro de Oncologia do Huse, que abriu um terceiro turno na radioterapia para absorver os pacientes até então assistidos pelo Hospital de Cirurgia. Por meio da parceria, o Cirurgia disponibilizou sua equipe de profissionais. Essa contribuição possibilitou o tratamento de quase 500 pacientes, no período de setembro de 2018 a fevereiro de 2021, quando foi concluída a cooperação e iniciado os testes com o novo acelerador do HC.

Presenças

Estiveram presentes na solenidade a vice-governadora Eliane Aquino; a interventora judicial no Hospital de Cirurgia, Márcia Guimarães; o diretor técnico Rilton Morais; os deputados federais João Daniel, Valdevan Noventa e João Bosco Costa; os deputados estaduais Luciano Bispo, Gracinha Garcez, Samuel Carvalho, Zezinho Sobral; o prefeito Gilson Andrade (Estância), os ex-governadores Jackson Barreto e Albano Franco; o reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa; a conselheira Angélica Guimarães (TCE-SE), a Dra. Carolina Dávila (DPE-SE); a secretária estadual Mércia Feitosa (SES), o superintendente do Ministério da Saúde em Sergipe, Thiago Rangel; e o presidente do Ipesaúde, George Trindade.

Foto: Mário Sousa/Supec