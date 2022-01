Governo expande programa de correção de fluxo aos municípios 

Para orientar as redes municipais e escolas, foi elaborado o guia de implementação do Programa Estadual de Correção de Fluxo – Sergipe na Idade Certa (ProSIC) e disponibilizado o termo de adesão dos municípios.

As redes municipais de educação e escolas estaduais interessadas em aderir ao Programa Estadual de Correção de Fluxo – Sergipe na Idade Certa (ProSIC) já podem acessar o guia de implementação elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) referente ao ano letivo de 2022. O documento traz os procedimentos de execução, as etapas cíclicas e permanentes que são necessárias para o entendimento do que é a distorção idade-série e as ações importantes para a correta implementação do programa de correção de fluxo. O guia e o termo de adesão podem ser acessados no endereço: bit.ly/guiaprosic.

O ProSIC foi implantando na rede estadual em 2019, por meio de uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com a finalidade de induzir e fomentar a permanência, as aprendizagens e a progressão escolar, com equidade e na idade adequada dos estudantes matriculados no Ensino Fundamental que se encontram em situação de distorção idade-série, utilizando metodologias e propostas pedagógicas específicas que promovam autoria, participação, protagonismo e autoconfiança desses estudantes, permitindo gradativamente a retomada de suas trajetórias escolares e o sucesso escolar.

Segundo o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, a ampliação do ProSIC, que agora chegará aos municípios, fortalece ainda mais o regime de colaboração já consolidado em diversas ações integradas. “Construir uma trajetória de sucesso é o propósito desse programa. Ele é fundamental não apenas para resgatar as crianças e jovens a fim de que eles construam seus percursos, mas também para ampliar o acesso dos estudantes ao ensino médio. Esse é um desafio que exige tempo, dedicação, compreensão dos nossos professores, das nossas comunidades escolares, engajamento das famílias; e é por esta razão que abraçamos com muito entusiasmo essa missão”, disse.

Para a professora Ana Lúcia Lima, diretora do Departamento de Educação (DED) e coordenadora Estadual do ProSIC, esse trabalho de expansão “com certeza vai fazer com que os índices de distorção de Sergipe tenham uma queda considerável, e esse guia está sendo disponibilizado nesse sentido: apresentar o passo a passo para a implementação, sempre trabalhando de forma integrada com a Seduc, e fazendo a avaliação desse processo para as estratégias de ajustes e intervenções pedagógicas no que for necessário. As redes municipais têm a partir desse documento a oportunidade conhecer e acessar todos os materiais complementares disponibilizados, inclusive o termo de adesão para que a gente possa firmar essa parceria”.

“Nesses três anos de implementação a gente enfrentou dois anos de pandemia e, certamente, os nossos cadernos complementares, formações, e outras estratégias metodológicas de trabalho, fazendo um desenvolvimento de atividades de forma integrada com todos os componentes curriculares e seus professores, permitiram que o nosso programa tivesse sim resultados expressivos para apresentarmos à sociedade, a exemplo dos alunos que conseguiram concluir o ensino fundamental em um ano, assim como estudantes que avançaram e aqueles que, com esse olhar acolhedor do programa, teve acesso ao nosso material didático”, completou Ana Lúcia Lima.

De acordo com o coordenador de formação, produção e avaliação do ProSIC, professor Everton Pereira, esse guia é a porta de entrada para as escolas da Rede Estadual e para as Redes Municipais de Educação que desejam implementar o Programa Sergipe na Idade Certa com o intuito de combater a distorção idade-série. “Além das etapas de implementação, o guia traz informações para o desenvolvimento do programa, como os Cadernos de Atividades, que são materiais complementares para o professor que atua nessas turmas. Por fim, o guia traz uma lista de itens importantes para o acompanhamento do ProSIC nas unidades de ensino”, concluiu.

