IML recolhe seis corpos, sendo duas vitimas de queda de idosos, além de dois homicídios

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu seis corpos nas últimas 24 horas em Sergipe, sendo registrado duas mortes de idosos por queda da própria altura, além de duas vitimas de homicídios.

Veja a relação

Márcia Erlane dos Santos, 32 anos, corpo recolhido no Hospital Jessé Fontes, no município de Estância, vitima de homicídio;

José Ivan Dias Melo, 61 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), por queda da própria altura;

João Guilherme Carvalho, 72 anos, corpo recolhido na Avenida Beira Mar, 2016, em Aracaju, morte por queda própria altura.

Paulo Henrique Tomé Gama, 45 anos, vitima de homicídio no Povoado Miranda, município de Capela;

Rosalvo Gomes, 53 anos, morte por enforcamento, no município de Japaratuba;

José Wilson dos Santos, 44 anos, procedente do município de Campo do Brito, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), morte por ação contundente.