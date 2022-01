Meteorologia prevê que último fim de semana de janeiro terá predominância de chuvas e tempo nublado em Sergipe

Ao contrário dos quatro primeiros em que o tempo firme foi o protagonista, as chuvas leves e o tempo nublado em sua maior parte serão predominantes no último final de semana do mês de janeiro. De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, atualmente existe a atuação de fenômenos meteorológicos que estão provocando instabilidades atmosféricas nas áreas litorâneas, sendo eles, um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e um Cavado.

Ambos os fenômenos ocorrem em altos níveis na atmosfera, sendo que por ser mais amplo, o cavado transporta grande quantidade de umidade para o interior do Estado. A previsão aponta chuvas de 20 a 50mm, com os maiores volumes esperados para os municípios do Território Centro Sul, nos períodos da tarde e noite do sábado, 29.

Para a sexta-feira,28,as chuvas ocorridas durante a madrugada nos territórios Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul Sergipano e Grande Aracaju perduram durante a manhã nesses mesmos territórios e se estendem ao Território Sul Sergipano, sendo que nos demais o tempo fica nublado ou parcialmente nublado nos períodos da tarde e noite, exceto no Alto Sertão, onde elas ocorrerão de maneira leve no período noturno. No litoral, as temperaturas ficam em torno de 23°C e 31,1°C, enquanto no interior elas vão de 22,3°C e máximas de 33,7°C.

No sábado, 29, as chuvas leves ocorrem na madrugada no Território do Alto Sertão Sergipano e tempo nublado nos demais durante a manhã. No período da tarde a possibilidade é de chuvas leves nos territórios Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul e Médio Sertão e céu parcialmente nublado ou nublado nos demais. À noite, aguarda-se precipitações leves e distribuídas em todo o Estado. As temperaturas mínimas ficam em torno de 23,5°C no litoral e de 22,3°C no interior. Já as máximas variam de 31,4°C e 34,5°C, respectivamente.

O domingo terá chuvas leves durante a madrugada em todo o Estado. A manhã será de tempo nublado ou parcialmente nublado em todos os territórios. Já no período da tarde, em todo o Estado ocorrerão chuvas leves e moderadas em todo o Estado, enquanto à noite tende a ter tempo nublado ou parcialmente nublado ao longo de todo território Sergipano. No litoral, os termômetros registram entre 24,3° e 30,6°C, já no interior, eles oscilam de 21,9°C a 34°C.

Apesar de não haver grandes volumes esperados para a região litorânea, há risco de pancadas de chuvas mais fortes devido às condições atmosféricas atuais, que são favoráveis à formação de núcleos de instabilidades que podem resultar em chuvas intensas, rápidas e localizadas, as chamadas convectivas.

Foto: Ascom/ Sedurbs