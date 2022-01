Museu da Gente exibe ‘Madonna e a Cidade Paraíso’ no sábado

A programação, que também contará com bate papo após a última sessão, celebra o Dia Nacional da Visibilidade Trans (29 de janeiro). A entrada é gratuita.

O Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda realizará neste sábado, 29, a exibição do Filme ‘Madonna e a Cidade Paraíso’, em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, (29 de janeiro). As quatro sessões (10h30, 11h30, 14h e 15h) acontecerão no auditório do museu e após a sessão das 15h haverá um bate papo com a presença do autor e diretor André Aragão, do protagonista do filme, Ivo Adnil, e da travesti Pérola Negra, cantora, compositora, performer e poeta.

O curta metragem sergipano retrata a vida da irreverente e conhecida travesti Madonna, que vivia no centro de Aracaju. No filme, Madonna e Val vivenciam as expectativas em torno do Pré-Caju, festa que antecede o carnaval na cidade Paraíso. Entre a agitação e a violência da cidade nesta época, Madonna acaba sendo vítima do preconceito de um grupo de homens. A obra provoca reflexões acerca do alto índice de violência contra homossexuais e travestis.

‘Madonna e a Cidade Paraíso’ já foi exibido em diversos festivais, a exemplo do Festival Curta o Gênero (Brazil 2015), Visões Periféricas (Rio de Janeiro), Fincortex 2015 (Colômbia), Freedon Film Festival 2015 (Los Angeles – EUA), 15º Blackbird Film Festival – (Cortland, New York) e no 15 Festival Ibero Americano de Cinema , sendo premiado nas categorias: Melhor Curta Sergipano Juri Oficial | Melhor Curta Sergipano Juri Popular | Melhor Curta Sergipano Direção | Melhor Curta Sergipano Direção de Fotografia | Melhor Trailler Juri Oficial.

A classificação indicativa é 16 anos. Atendendo às orientações de segurança em combate à transmissão da Covid-19, para participar é necessário fazer a reserva através da plataforma de agendamento, no site www.museudagentesergipana.com.br. Também é obrigatório o uso de máscara e apresentação da carteira de vacinação.

