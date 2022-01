Notícia provoca correria

Diógenes Brayner – [email protected]

O encontro sigiloso entre o governador Belivaldo Chagas (PSB) e o ex-presidente Lula da Silva (PT), quarta-feira, em São Paulo, provocou uma correria às redes sociais – onde como sempre cada um emite a opinião democrática que pensa – e levou membros da oposição a buscar emissoras de rádio para entrevistas e explicações. Tudo normal, já que o fato novo criou novas perspectivas políticas. O senador Rogério Carvalho apressou-se em voltar a divulgar que era ele o indicado de Lula a disputar o Governo de Sergipe e ontem mesmo viajou a São Paulo para um encontro com o seu maior líder, também no Instituto Lula. Um dos objetivos da visita é ser informado do que rolou na conversa com Belivaldo e, provavelmente, arrancar nova declaração da posição de Lula a seu favor.

É natural que seja assim, embora não se tenha certeza de que o encontro termine numa fixação absoluta de que estejam juntos nas eleições. O objetivo do ex-presidente Lula é ganhar no primeiro turno e fará o que puder, em termos de alianças, para alcançar os seus objetivos. Apoiadores de Rogério buscaram informações sobre a visita. Não havia como desmenti-la – nem era seu objetivo – mas se percebeu um esforço muito grande para não levantar dúvidas quanto à posição do ex-presidente em relação a ele. O governador Belivaldo Chagas voltou animado do encontro, mas evitou divulgar detalhes da conversa, insistindo que o assunto principal foi a situação do Pais, incluindo o Nordeste. Lula teria lembrado de pessoas da sua intimidade em Sergipe, como Marcelo Déda, e não deixou de se referir ao ex-governados Jackson Barreto.

Ninguém acreditou que não se falou sobre as eleições de Sergipe e, ontem à noite, um bem informado integrante do Partido dos Trabalhadores considerou que “não faltou diálogo sobre a formação de chapa no Estado, apenas nada foi além do que Lula já havia se comprometido que seria apoio a Rogério”. Na conversa, um ex-deputado levantou a lebre “e se no encontro de hoje o ex-presidente expressar mudança na sua decisão política”. Contestação imediata: “isso é impossível”.

Dentro da base aliada também se levantou dúvidas quanto à posição definitiva do grupo. Um pré-candidato chegou a ouvir um prefeito do Baixo São Francisco sobre o apoio de Lula, em razão de compromissos com outro nome a presidente e se mostrou receoso do que possa acontecer. Até o momento nada, além do sigilo, da conversa se comentou, mas a ideia de setores da base aliada é que o PT retorne ao grupo, indique candidato ao Senado e apoie o nome ao Governo do bloco, dentro da hipótese de que Lula teria o apoio de dois senadores no Congresso. Essa é a questão…

Reboliço entre grupos

A notícia da demorada conversa entre o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), com o ex-presidente Lula da Silva (PT) provocou um reboliço entre grupos políticos no Estado.

*** Principalmente sobre a base petista no Estado, que foi surpreendida com esse encontro, em um período que se discute sucessão estadual.

*** Belivaldo diz que não tratou sobre política estadual e que havia recebido informação de que Lula gostaria de conversar com ele.

Reunião da base aliada

Setores da base aliada também ficaram surpresos com a visita de Belivaldo a Lula e querem mais detalhes sobre o que foi tratado durante os 90 minutos.

*** Uma maioria achou que foi correta a atitude do governador, porque o bloco não faz restrições ao nome de Lula e teve origem sempre ao lado do PT.

*** Um dos pré-candidatos da base aliada disse que “certamente será assunto a ser tratado na reunião de segunda-feira, entre os candidatos ao Governo pelo bloco”.

Edvaldo e Ciro

O pessoal considerou que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), pode ter ficado preocupado, exatamente porque sempre tenha votado em Lula durante sua trajetória eleitoral.

*** Neste momento ficou encurralado porque assumiu a Presidência Regional do PDT e teoricamente terá que votar em Ciro Gomes para presidente.

Rogério vai a Lula

O senador Rogério Carvalho se apressou em informar, ontem cedo, que o ex-presidente Lula reafirmou o compromisso dele como pré-candidatura do PT ao governo de Sergipe.

*** À tarde, Rogério embarcou para São Paulo e terá encontro hoje com o ex-presidente, também no Instituto Lula.

*** Segundo Rogério, a reunião já tinha sido combinada, mas faltava definir dia e hora.

Ligação de Gleisi

Ontem, também logo cedo, Rogério Carvalho publicou nas redes: “Eu recebi uma ligação da presidente Gleisi Hoffmann (PT), quarta-feira à noite, comunicando o pedido do Belivaldo Chagas para visitar o ex-presidente Lula”.

*** – No meu ponto de vista, pelo papel, pela função e pela importância, Lula deve receber todos os governadores do Brasil, especialmente o de Sergipe, disse.

Com aval de Lula

Rogério disse também que “Lula não costuma divulgar encontros com lideranças. É importante lembrar a todos os sergipanos, a minha relação com o presidente Lula”.

*** – Todos sabem o papel que eu cumpri na CPI, na liderança do PT, na caravana Lula Livre em 2018, do respeito e da admiração que tenho com o Lula (sic), disse.

*** E concluiu: “Eu não me lancei pré-candidato sem o aval de Lula. Com certeza, Lula não abriu espaços para caminhos alternativos para o PT em relação à nossa candidatura a Governo de Sergipe”.

Eliane com fotos

Mas, o encontro de Belivaldo com Lula não mexeu apenas com Rogério Carvalho. Também chegou à vice-governadora Eliane Aquino (PT), que disputa vaga na Câmara Federal este ano.

*** Eliane defende o retorno do PT à base aliada, onde ela ainda está, e aproveitou para expor uma foto “com as duas maiores estrelas que a política da atualidade produziu!”.

*** Uma delas era o marido, ex-governador Marcelo Déda, e a outra Lula, que lhe fez dedicação em uma pequena foto: “À Companheira Eliane. Abraço do amigo Lula”.

Almoço com prefeitos

O senador Rogério Carvalho (PT) almoçou ontem em um hotel na orla de Atalaia e conversou sobre as eleições estaduais, inclusive sobre a visita de Belivaldo Chagas a Lula da Silva.

*** No almoço foi contada a presença de 30 prefeitos de várias cidades do interior, “embora não haja certeza que todos apóiem o senador”, comentou um deles.

Mitidieri fica feliz

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSB) considerou muito importante a conversa do governador Belivaldo Chagas com o ex-presidente Lula da Silva: “fiquei muito feliz”, disse.

*** O grupo tem afinidade há 20 anos e sempre esteve junto ao PT e “essa questão de candidatura no Estado não nos separa”.

*** Mitidieri disse que já votou em Lula, Dilma Haddad e que tem afinidade sólida com o bloco liderado pelo ex-presidente Lula.

Sem imposições

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse ontem que a possibilidade de federação do seu partido, seja com PSDB ou Podemos, exige ajuste coerente de programa comum.

*** Além da garantia de mecanismos justos e transparentes de atuação conjunta durante 4 anos, em especial para definição de candidaturas e formação de chapas em todas as esferas, sem imposições.

WhatsApp cria canal

TSE informa que o WhatsApp vai criar canal para que brasileiros denunciem disparos em massa de mensagens na plataforma.

*** Também será colocado no ar um chatbot (robô de conversas) da Justiça Eleitoral no aplicativo.

*** O TSE preocupado com os excessos durante o pleito, principalmente com a ascensão dos fakes news.

