OAB/SE passa a fazer parte do Comitê Técnico de combate à Pandemia

Aconteceu ontem, 27, no Palácio dos Despachos, a 39ª reunião do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), sob o comando do Governo de Sergipe. Diante do cenário epidemiológico observado no Estado, o Comitê decidiu por prorrogar as medidas em vigor até a próxima segunda-feira, 31, quando novo decreto será editado. A novidade foi que a reunião contou com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe, Danniel Costa.

A inclusão da OAB/SE como membro titular do Comitê foi uma pauta apresentada na semana passada, através de ofício protocolado ao governador Belivaldo Chagas com a intermediação do secretário geral de Governo, José Carlos Felizola. “Agradeço ao governador que, gentilmente, deferiu o nosso pedido e, a partir de agora, a OAB passa a ter uma vaga no Comitê. É um momento de união, não só das instituições, mas de toda a população para entender da necessidade de adotar as medidas de prevenção para combater a COVID-19”, destacou o presidente.

Segundo Danniel Costa, a partir de agora a OAB vai acompanhar de perto, junto ao Comitê, todas as medidas que serão tomadas. “Na reunião de ontem tivemos um debate importante sobre as medidas de enfrentamento à COVID-19. Em nossa fala, reforçamos que a Ordem tem preocupação em buscar as melhores estratégias no combate à Pandemia, mas mantendo o foco na defesa da saúde, da vida e do direito ao trabalho”, afirmou.

Segundo nota emitida pelo governador após a reunião, novas medidas mais rígidas para o mês de fevereiro devem ser tomadas, em especial para o período referente ao carnaval, com o objetivo de evitar um aumento ainda maior no número de casos e da ocupação de leitos em Sergipe. “Graças a Deus e ao avanço da vacinação, o número de óbitos não está crescendo da mesma forma, mas não podemos correr o risco de perder o controle da pandemia no período carnavalesco, em que infelizmente muitas festas costumam ocorrer sem os devidos cuidados que o momento exige”, comentou.

