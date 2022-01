Pharmapele inaugura primeira unidade em Aracaju

Considerada a maior de rede de farmácias de manipulação do Brasil, a Pharmapele ofertará ao público sergipano medicamentos manipulados, suplementos e dermocosméticos de fabricação própria

Maior rede de farmácias de manipulação do Brasil, a Pharmapele acaba de inaugurar a sua primeira unidade em Aracaju. Localizada na Avenida Jorge Amado, nº 845, Sala 02, bairro Jardins, a loja é especializada em medicamentos manipulados, suplementos e dermocosméticos voltados à saúde, beleza e bem-estar dos clientes.

A franquia em Aracaju traz em seu DNA todas as características da rede Pharmapele: a excelência em fórmulas personalizadas prescritas pelos médicos, a precisão científica dos seus laboratórios e o acompanhamento farmacêutico personalizado, por meio de um programa no qual um profissional fica à disposição para orientar os clientes sobre as receitas e medicamentos, oferecendo suporte à prescrição médica.

A Pharmapele tem 34 anos de história e mais de 130 lojas distribuídas em 26 estados, nas cinco regiões do país. Única rede de Farmácia de Manipulação a receber por 15 anos o Selo de Excelência, da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a Pharmapele possui um exclusivo Centro de Competência Farmacêutica, com laboratórios que seguem as mais rígidas normas de segurança e equipamentos de última geração, projetados para garantir total qualidade, segurança e eficácia aos medicamentos. A rede é pioneira no país na implantação da pesagem computadorizada, que garante 100% de precisão aos medicamentos.

Com indústria própria, a Pharmapele oferece um mix de mais de 100 produtos dermocosméticos, suplementos e bases exclusivas para manipulação. Além disso, a rede produz medicamentos em diferentes formas farmacêuticas, como gomas de colágeno, sachês, shots, pastilhas e até chocolates. As diferentes formas de manipulação possibilitam uma escolha personalizada, o que permite a prescrição do tratamento de acordo com a melhor aceitação de cada paciente, garantindo assim o bem-estar e maior adesão.

“Ao alinhar conhecimento científico, beleza e um desejo incessante pela inovação, o DNA da Pharmapele transmite ao prescritor credibilidade e segurança, valores necessários para uma farmácia de manipulação e responsáveis pelo bem-estar dos pacientes e pela fidelização. A nossa rede também conta com um mix de produtos exclusivos e com um atendimento farmacêutico durante todo o horário de funcionamento da farmácia para melhor cuidar dos nossos clientes. Além disso, temos um departamento técnico formado por profissionais capacitados para o desenvolvimento de novas formulações e a resolução de dúvidas dos prescritores”, detalha a empresária Katerine Rodrigues, franqueada da Pharmapele em Aracaju.

Promoções

Entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro, os clientes terão 10% de desconto na compra de medicamentos manipulados. A Pharmapele Aracaju funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 13h. O contato via telefone ou WhatsApp pode ser feito por meio do número (79) 3027 2651.

Serviço

O quê: Inauguração da Pharmapele em Aracaju

Onde: Avenida Jorge Amado, nº 845, Sala 02, bairro Jardins

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 8h às 13h

Mais informações: (79) 3027 2651

Fonte e foto assessoria