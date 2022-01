PM realiza Formatura Matinal para alunos dos cursos de formação

Na manhã desta sexta-feira, 28, a Polícia Militar realizou a primeira Formatura Matinal de 2022 para os alunos dos cursos de formação do Centro de Ensino e Instrução (CEI), localizado no Bairro América, em Aracaju.

A tropa esteve sob o comando do chefe da 3ª Seção do Estado Maior, coronel Vivaldy Cabral, que falou da importância da formação dos futuros policiais militares para a sociedade sergipana.

“É um processo extremamente desafiador e, por este motivo, dedicação e empenho são essenciais para que cada aluno alcance o que tanto sonhou. A missão da Polícia Militar é muito nobre, mas diferenciada de qualquer outra. Para que tenhamos uma ideia, é a única instituição de Estado presente em todos os municípios sergipanos. Diante desse cenário, nós, policiais militares, precisamos estar bem preparados para atender à população, principalmente, no que diz respeito ao combate à criminalidade”.

Durante a solenidade, o coronel Vivaldy também enalteceu o nível técnico dos alunos dos cursos de formação de oficiais e soldados, bem como, dos policiais militares que participam dos cursos de formação de cabos e sargentos.

“Após uma seleção criteriosa com um grande número de candidatos que sonhavam em ingressar na Corporação, vocês conquistaram a oportunidade de fazer parte dos nossos cursos de formação, para aprenderem a ser policiais militares. Aproveitem cada minuto do aprendizado”, exclamou o chefe da 3ª Seção do Estado Maior.

Fonte: Ascom PM/SE