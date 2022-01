Polícia Militar prende seis homens por crime ambiental na Soledade

Na tarde dessa quarta-feira, 26 o Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) prendeu seis homens por destruição de vegetação de manguezal no Loteamento Jardim Bahia 2, no Bairro Soledade.

Por volta das 16h, a equipe Arara 01 foi solicitada pela Secretaria de Meio Ambiente de Aracaju, para dar apoio aos agentes que já haviam constatado, na manhã do mesmo dia, pessoas desmatando a vegetação de mangue.

A equipe se dirigiu até local, e com apoio da Leão Operações e Leão 01, flagrou seis homens com foices e facão, destruindo o manguezal que margeia o Rio do Sal, e demarcando lotes para futuras construções.

Diante do flagrante do crime ambiental em Área de Preservação Permanente (APP), todos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Plantonista.

