Polícia  prende suspeito de roubar 0 carro de motorista de aplicativo no conjunto Olaria

Policiais militares prenderam em flagrante noite dessa quinta-feira (27), Felipe Souza Santana pelo roubo do veículo de um motorista de aplicativo.

O caso ocorreu na avenida Radialista da Silva Lima, no conjunto Olaria. O veículo e o suspeito foram encontrados na avenida Poço do Mero, no Bugio.

De acordo com as informações policiais, os militares faziam patrulhamento pelo conjunto Olaria quando foram informados de que dois homens tinham acabado de roubar um veículo. O carro foi encontrado batido no Bugio. Os suspeitos saíram correndo e a equipe policial deteve Felipe Souza Santana.

Com ele, foi apreendido um revólver municiado. O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado como roubo com mais de uma pessoa. As buscas seguem para localizar o outro envolvido no crime. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia da Polícia Civil (181).

Com informações e foto da SSP