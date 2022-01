Primeira parcela do IPTU 2022 vence em 7 de fevereiro; saiba como gerar o boleto

Para quem optou pelo pagamento parcelado do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), a primeira parcela deve ser paga até o próximo dia 7 de fevereiro. Nos meses subsequentes, o vencimento será sempre no quinto dia útil do mês. O documento deve ser pago na rede bancária credenciada (Banco do Brasil, Banese, Caixa Econômica, Itaú, Santander, Sincredi e Casas Lotéricas).

Para consultar e gerar os boletos, ao acessar o Portal do Contribuinte, basta clicar no banner “Consulte seus débitos” e em seguida adicionar login e senha cadastrados. Caso ainda não possua cadastro na plataforma, basta clicar em “Cadastre-se” e adicionar os dados solicitados. Por fim, serão apresentados todos os débitos pendentes junto ao Município de Aracaju.

Para garantir a proteção dos dados pessoais, como determina a lei de Proteção de Dados, a Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) fez algumas alterações no sistema de emissão dos tributos municipais e agora há uma pequena diferença na hora de acessar os débitos.

No caso do contribuinte pessoa física, o documento pode ser emitido na aba ‘IPTU’, ‘Consulta de débito’, digitando CPF e inscrição do imóvel. Já no caso do contribuinte pessoa jurídica, a diferença é que, ao invés do CPF, é necessário informar o CNPJ da empresa, bem como a inscrição do imóvel vinculado, ambos através do link: https://fazenda.aracaju.se.gov.br/#/publica/contribuinte/consulta-debito/busca/IPTU

