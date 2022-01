“Retomada radioterapia no Cirurgia é um avanço na oncologia”, diz Sheyla

Defensora de um tratamento digno para os pacientes oncológicos atendidos pelo SUS em Sergipe, a vereadora Sheyla Galba participou, nesta sexta-feira (28), da reinauguração do Serviço de Radioterapia do Hospital de Cirurgia, que integra a primeira etapa do novo prédio da Unacon. Também foi inaugurado o Serviço de Ressonância Magnética, além da recepção histórica.

Para a parlamentar, que já lutou e venceu um câncer, a retomada da radioterapia na unidade hospitalar é um alento para quem luta contra o câncer no estado. “Participei desta solenidade no Cirurgia com o coração repleto de alegria e esperança. Estamos há um bom tempo aguardando que a nova máquina de radioterapia da unidade voltasse a funcionar, lutamos bastante, enquanto Mulheres de Peito, para isso”, afirmou Sheyla Galba.

A vereadora parabenizou a atual gestão do hospital pelo planejamento e compromisso com a melhoria dos serviços prestados aos pacientes. “Especialmente em relação à oncologia. Criticamos quando necessário, cobramos, mas também elogiamos os acertos. Por isso, agradeço muito à gestão da unidade, através da interventora Márcia Guimarães e do diretor técnico, Dr. Rilton Moraes, por terem esta visão humana”, destacou.

“A retomada da radioterapia no Hospital de Cirurgia é um avanço no tratamento de câncer pelo SUS em Sergipe. Ainda há muito a ser feito e seguiremos lutando pelos pacientes oncológicos. Esse é um compromisso que assumi e que não medirei esforços para cumprir”, complementou Sheyla Galba.

