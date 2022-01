Ricardo Marques recebe o segundo prêmio de ‘Melhor Vereador de Aracaju em 2021’

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) recebeu mais um prêmio de ‘Melhor Vereador de 2021’. O parlamentar foi eleito em votação popular e conquistou o ‘Prêmio Olho Vivo Melhores do Ano’ do Cinform. A premiação foi entregue na noite desta quarta-feira, 26 de janeiro, no Atlanta, em Aracaju.

“Fiquei muito feliz com a conquista de mais um prêmio, agradeço a Deus, a minha equipe e também a toda equipe do Cinform que sempre abriu espaço para divulgar as minhas ações neste primeiro ano do meu primeiro mandato. O prêmio é a resposta do povo que me acompanha todos os dias e está aprovando o meu trabalho na Câmara Municipal de Aracaju, afinal fui eleito para representa-los e minha missão é fiscalizar, buscar melhores condições e qualidade de vida para o povo. Agradeço a cada um que votou em mim”, comemora.

O idealizador do prêmio parabenizou o parlamentar. “Ricardo começou o seu primeiro mandato muito bem, com muita vontade de fazer o melhor e representar o povo. Fez diferente e o resultado chega através da votação do público do Cinform que acompanhou o trabalho do parlamentar durante todo o ano de 2021 no jornal digital e também no site. O alcance do Cinform é muito grande e a homenagem é muito justa. Parabéns”, elogia o jornalista Fredson Navarro.

Além do trabalho legislativo, Ricardo Marques não limitou sua atuação ao gabinete nem as sessões da Câmara. Desde o primeiro dia de 2021 preferiu estar perto do povo, na rua e conhecendo os problemas de cada comunidade e buscando soluções junto ao poder público. Atendendo aos pedidos dos aracajuanos, protocolou centenas de ofícios e requerimentos pedindo respostas aos órgãos competentes sobre situação da saúde, paralisação de obras, transporte público. Mais do que palavras, os resultados do mandato do

No início do mês, Ricardo Marques, recebeu seu primeiro prêmio de ‘Melhor Vereador de Aracaju’ do Prêmio Imprensa 24 Horas.

