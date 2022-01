Rogério Carvalho confiou no PT, mas não combinou com os russos!

Como uma simples fotografia, seguida de uma reunião demorada em São Paulo conseguiu “estremecer” os bastidores da política de Sergipe? Pois, o registro do governador Belivaldo Chagas (PSD) com o ex-presidente Lula (PT), mesmo sem ter qualquer confirmação de aliança política para 2022, agradou a alguns; incomodou a vários; mas caiu como uma “bomba” dentro do projeto de pré-candidatura a governador do senador Rogério Carvalho (PT).

O “impacto” foi tão grande, que o petista correu atrás dos conselheiros e hoje também embarca para a capital paulista para uma conversa com Lula, que pode ser decisiva para seu futuro político no Estado e, a depender, até dentro do Partido dos Trabalhadores. É evidente que o petista não vai se manifestar neste sentido, mas para alguns membros ficou o sentimento de decepção e, inclusive, de traição. Rogério teria tomado uma “facada” (SIC) pelas costas!

E por que esse impacto? Rogério “desembarcou” do governo de Belivaldo Chagas junto com uma parte do Partido dos Trabalhadores em Sergipe e saiu dizendo “cobras e lagartos” da gestão estadual. Assumiu uma postura de oposição e que representaria uma “alternativa” ao candidato a ser apresentado pelo governador. Só que o senador se apressou em se anunciar como o “candidato de Lula no Estado” e não contava com o registro fotográfico e nem com a reunião dessa semana.

É claro e evidente que existem lideranças dentro do PT sergipano que não querem Rogério liderando o projeto de governador e, muito menos, não desejam deixar a base do governo Belivaldo Chagas. Lula, por sua vez, de olho no PSD de Kassab, e por consequência, do “galeguinho” e do deputado Fábio Mitidieri, sutilmente, mandou aquela “mensagem subliminar”! Agora o senador corre à capital paulista para tentar salvar não apenas sua pré-candidatura, mas sua honra dentro do PT…

Pobre Rogério! Tanto que defendeu Lula e os petistas desde que chegou ao Senado! Aproveitou generosos espaços concedidos pela “grande mídia” interessada na CPI da Covid e em desgastar o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O senador sergipano não contava com a “astúcia” de Lula, Gleisi (Hoffmann) e de outras “figurinhas” em Sergipe. Aquela foto deixou Rogério ainda mais “vermelho”: de raiva e de vergonha! Faltou “combinar com os russos”! Eita lê lê…

Veja essa!

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) gostou tanto do período natalino que, na extensão da Avenida Hermes Fontes, por exemplo, após quase um mês de terminadas as festas de fim de ano, a decoração natalina ainda persiste.

E essa!

Talvez a Emsurb e o próprio Prefeito de Aracaju estejam ainda sonhando, com a “botinha na janela”, esperando o presente de Papai Noel para 2022. Se depender do agrupamento, das lideranças políticas e empresários, é melhor Edvaldo mandar recolher a decoração natalina…

Na bronca!

Falando na Avenida Hermes Fontes, e deixando um pouco de lado a interminável obra de Edvaldo, uma leitora que reside na região questiona: “cadê a iluminação de led que ele (prefeito) tanto prometeu? As ruas aqui estão às escuras!”. Feito o registro e com a palavra a PMA. A luz de led a coluna não sabe, mas o boleto do IPTU…

Manifestação no TJ

Daqui a pouco, às 9 horas, na frente do Tribunal de Justiça, os credores dos precatórios promovem uma sonora manifestação para reclamar dos atrasos acumulados desde agosto passado. O interessante é que, desde que o Poder Judiciário tomou conhecimento do protesto, os processos começaram a tramitar. Sei não…

Agressão em Aquidabã I

Na saída do Fórum de Aquidabã o “detetive virtual” José Edirani Santos gravava um vídeo na rua, registrando o término de uma audiência sem conciliação após uma ação movida pelo prefeito da cidade. Dr. Mário, que ao perceber que estava sendo filmado também foi ao encontro do comunicador exigindo que sua imagem não fosse feita.

Agressão em Aquidabã II

Edirani sugeriu que o prefeito movesse outra ação contra ele e a discussão findou em agressões físicas, supostamente por assessores do prefeito que o acompanhavam na saída do Fórum. O prefeito alegou em entrevista que vem sendo denunciado e fiscalizado com frequência por Edirani e que ele o desrespeita, chegando a questionar sua integridade enquanto gestor público.

Agressão em Aquidabã III

A coluna não vai entrar no mérito se as denúncias formuladas por Edirani têm ou não procedência, mas pelo vídeo em questão, ficou explícita uma agressão física covarde, contra um cidadão comum que, com seu aparelho celular, fazia imagens em uma área pública.

Alô SSP!

Com todo respeito, prefeito, os “homens de bem” resolvem suas pendências e divergências na Justiça. E não com agressões! Sem entrar no mérito das denúncias, a coluna registra solidariedade ao comunicador, vítima de agressões, e cobra a devida apuração por parte da Secretaria de Segurança Pública.

Maria do Carmo I

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) mostrou preocupação com os dados mais recentes sobre a violência obstétrica no Brasil. Segundo pesquisa divulgada pela Nascer no Brasil, grupo de estudos da Fiocruz, uma em cada quatro mulheres já foi vítima de violência obstétrica no País.

Maria do Carmo II

Os dados mostram ainda uma triste realidade brasileira: mulheres negras, pobres e das regiões Norte e Nordeste são as mais propensas a sofrerem a violência obstétrica. Para a senadora, “um tratamento humanizado e digno, nesse momento ímpar da condição de ser mulher, é um direito de todas, independente de raça, gênero ou cor”, disse.

Maria do Carmo III

A luta pela dignidade da mulher faz parte dos mandatos da senadora. É de sua autoria, por exemplo, o Projeto de Lei nº 75/2012 que proíbe que a gestante detenta seja algemada durante o parto. “Não se justifica que uma mulher nessas condições continue algemada, arriscando sua integridade física”, completa.

Alessandro Vieira I

“Os funcionários que trabalharam na UTI Covid no Hospital Amparo de Maria (em Estância) não receberam seus vencimentos após o fechamento da unidade. A UTI fechou em julho e até o momento vários profissionais estão sem receber”. Esse foi um dos relatos com pedido de ajuda recebido pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania). Em busca de informações oficiais, o parlamentar protocolou ofícios ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e ao interventor judicial do Hospital Regional Amparo de Maria, solicitando esclarecimento acerca das denúncias.

Alessandro Vieira II

No ofício, o senador Alessandro Vieira questiona se o Governo do Estado repassou os recursos devidos ao Hospital Amparo de Maria e quais providências estão sendo tomadas para que os profissionais recebam os pagamentos que lhes são devidos. “Esses profissionais se sacrificaram num momento crítico da pandemia, contribuíram com o sistema de saúde público sergipano, atuando na UTI Covid do Hospital Amparo de Maria, em Estância, e estão até agora sem receber os respectivos salários, segundo os relatos que recebi. Casos como esses, que infelizmente são frequentes, representam falta de responsabilidade e sensibilidade por parte dos gestores. Vamos acompanhar a situação e cobrar para que a situação seja regularizada”, reforça o senador.

TCE & Radialistas I

O presidente do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, recebeu em seu gabinete, o presidente do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, Alex Carvalho, acompanhado dos diretores do Sindicato: Dienes Celestino, Carisvaldo de Souza e Professor Lula. Na ocasião, o conselheiro presidente se colocou à disposição para atender às demandas dos profissionais da imprensa no que estiver entre as competências da Corte.

TCE & Radialistas II

Por sua vez, os radialistas solicitaram do Tribunal a renovação do veículo cedido pelo órgão para uso do Sindicato. A cessão foi feita originalmente ainda na gestão do conselheiro Reinaldo Moura (in memorian), no biênio 2009/2010, e auxilia no deslocamento dos profissionais, principalmente para as coberturas jornalísticas no interior. “As reivindicações são pertinentes e veremos dentro das nossas possibilidades o que poderá ser feito”, afirmou o presidente do TCE.

TCE & Radialistas III

Os membros do sindicato mostraram-se satisfeitos com a receptividade do Tribunal. De acordo com Alex Carvalho, “esta visita institucional e de cortesia vai garantir melhorias para os radialistas e cronistas desportivos. O presidente Flávio ouviu os nossos pleitos e se comprometeu a ajudar no que fosse possível”.

